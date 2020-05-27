5 комнатных растений, которые вернут в семью счастье

Комнатные цветы обладают сильной энергетикой, которая незримо влияет на самочувствие, духовное и физическое здоровье людей.

Одни разновидности способны притянуть в дом финансовое благополучие и достаток, другие – развить творческие способности, третьи – помочь в трудной жизненной ситуации. Но есть и такие растения, которые могут вернуть счастье в семью.

Спатифиллум («Женской счастье»)

Это одно из самых известных растений, помогающих найти свою вторую половинку, забеременеть, вернуть в семью взаимопонимание и любовь. Оно неприхотливо в уходе: растет даже в полутени и долго цветет. Спатифиллум необходимо опрыскивать каждый день, пересаживать весной в новую почву.

Фиалка

Данные растения крайне неприхотливы в содержании, им требуются только регулярный полив и подкормки, они легко переносят сухой воздух квартир и цветут почти круглый год. По народным приметам, эффектное цветение можно наблюдать только в тех домах, где между членами семьи царят мир, согласие и любовь.

Орхидея

Отличное растение для сильных и жизнерадостных людей, умеющих принимать важные решения и никогда не опускать руки. Оно поможет наладить отношения с любимым человеком, добиться успеха и создать крепкую семью. Но его не рекомендуется выращивать слабохарактерным людям. Для орхидеи лучше найти место в гостиной или кабинете.

Гибискус

Китайская роза вернет супругам страсть и любовь. Именно поэтому этот цветок лучше поставить в спальне. Благодаря гибискусу чувства и отношения мужа и жены станут трепетными и нежными.

Пеларгония

Растение - незаменимый талисман для семейной жизни. Этот цветок способен очищать ауру в доме. Растение с красными соцветиями подарит благополучие, а с розовыми – любовь. Горшки с нужно ставить на западные и южные окна.

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