Как влияет на человека первая буква его имени

Не только генетика и расположение звезд при рождении влияют на нашу судьбу и характер. Имя, данное нам родителями, тоже вносит свою лепту, и особенно, первая его буква.

А

Амбициозные, целеустремленные, но при этом открытые и добрые люди, имеющие яркие лидерские задатки.

Б

Эти люди упорны и всегда четко знают чего хотят от жизни, добиваясь этого всеми силами.

В

Мягкие люди, готовые всегда идти на уступки. Они умеют сглаживать любые конфликты, и никогда не пойдут к своей цели по головам.

Г

Это оптимисты, каких еще поискать. Во всем они находят что-то хорошее и даже плохую ситуацию превратят в повод для смеха, ведь юмор для них - важная часть жизни.

Д

Люди с непростым характером - они требовательные, жесткие, но при этом справедливые и добрые.

Е

Это бесхитростные и очень обаятельные люди, способные стать душой любой компании. Благодаря обаянию часто добиваются высокого положения в обществе.

Ж

Ранимые, сентиментальные и очень романтические натуры, которые видят мир в розовом цвете.

З

Это эмоциональные фантазеры, которые никак не хотят мириться с действительностью. Принимают все очень близко к сердцу, за счет чего часто страдают. Однако преданнее и надежнее этих людей нет никого.

И

Яркие, активные натуры, которые тянутся к роскоши и красоте. Всегда прямолинейны, чем часто обижают людей.

К

Проницательные, дипломатичные, но при этом скрытные и загадочные личности. Легко входят в доверие, но при этом никогда не открываются сами.

Л

Грациозные и очень женственные личности с яркими артистическими задатками. Они не мыслят жизни без комфорта, и стараются создать его везде, где бы ни находились.

М

Нежные, отзывчивые, заботливые и добрые люди, которые одним словом или улыбкой способны растопить сердце даже самому жесткому человеку.

Н

Люди с открытой душой и активной жизненной позицией. Они очень дружелюбны и легки на подъем, поэтому запросто бросят все дела, чтобы прийти на помощь близким.

О

Трудолюбивые и уверенные в себе личности, которые постоянно учатся чему-то новому и развиваются. Благодаря этому часто добиваются поставленных целей.

П

Рассудительные и спокойные, но при этом иногда чересчур эмоциональные натуры. Слишком заботятся о том, что думают окружающие, поэтому никогда не могут расслабиться, и быть самими собой.

Р

Энергичные, подвижные оптимисты, которые способны зарядить позитивом кого угодно. Умеют избегать конфликтов, превращая их в шутку.

С

Не любят серые будни и серых людей, поэтому любым способом стараются выделиться из толпы. Тактичность - это не про них, они всегда говорят, что думают, считая это единственно верным поведением.

Т

Открытые, прямолинейные и страстные натуры. Способны сподвигать других на свершения, но сами редко добиваются успеха.

У

Великодушные и чувствительные люди. Они буквально видят окружающих насквозь, тонко чувствуя, что творится у них на душе.

Ф

Мягкие, заботливые личности. Однако при всем своем добродушном характере в обиду себя не дадут.

Х

Личности, которые живут под девизом "существует два мнения, мое и неправильное". Очень непростые люди в общении, но при этом их щедрость и доброта не знает границ.

Ц

Люди с прекрасным чувством юмора, но при этом они капризны и даже высокомерны. В жизни им приходится нелегко.

Ч

Артистичные и талантливые люди, которым не хватает уверенности в себе и упорства.

Ш

Спокойные, мечтательные натуры. Не любят перемен и предпочитают второстепенную позицию - им важно, чтобы решения за них принимали другие.

Э

Сильные личности, которые не боятся перемен. Любят внимание, и всеми силами стараются его привлечь.

Ю

Целеустремленные люди, которые думают только о себе. Окружающие для них мало что значат, что мешает им как в карьере, так и в семейной жизни.

Я

Самодостаточные и весьма уверенные в себе особы. На них невозможно повлиять - они всегда поступают так, как хотят. Требовательны к окружающим и очень рассчетливы.

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