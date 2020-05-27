Жесты, которые раскроют истинные мысли собеседника

Многие люди думают, что с легкостью могут говорить неправду, при этом, внешне никак этого не показывая.

Но, если вы знаете некоторые движения рук, то сможете быстро определить, врет вам человек или нет.

SM News

Жест № 1

Если человек держит пальцы около губ, грызет ногти, то он нуждается в поддержке и помощи, просто не показывает этого или стесняется попросить вас об этом. Собеседник не хочет казаться беззащитным.

Жест № 2

Облокотился на руку, подпер подбородок? Значит вы очень наскучили человеку. Ваши рассказы не особо вызывают большой восторг у слушателя. Но, может быть, у него всего лишь болит шея, поэтому тяжело ее стало держать.

Жест № 3

Собеседник стал держать палец у виска, глаз. Это означает, что он внимательно прислушивается и присматривается к вам. Такое действие обычно возможно, если вы недостаточно знаете еще друг друга. Бояться и переживать не стоит по этому поводу. Просто человеку хочется получше понять вас.

Жест № 4

Если ваш визави стал гладить подбородок, то мысленно он уже начал принимать для себя решение. Определить, конечно, невозможно, хороший или плохой будет итоговый вердикт собеседника. Это вы поймете чуточку позже.

Жест № 5

Прикоснулся пальчиком к носу? Будьте уверены, что человек вам врет и старается сказать неверную информацию. Но не делайте поспешных выводов. Скорей всего, у вашего собеседника мог просто зачесаться нос.

Жесть № 6

Зачесал ухо. Это означает, что сведения, которые вы рассказываете человеку, не совсем приятны ему. Когда он тянется чесать ушко, то неосознанно старается закрыть его, чтобы не слушать вас.

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