Простые вещи, которые принесут вам удачу

Благодаря удаче люди становятся богатыми, красивыми, популярными, а также исполняют все свои мечты и желания.

Янтарь

Этот камень представляет собой древнее балтийское золото. Одно из очень популярных его названий — замерзший лучик солнца. Благодаря этому камню удача будет поджидать вас всегда и везде.

Желуди и дубы

Обладателей этого талисмана ждет богатая и беспроблемная жизнь. Волшебные силы у желудей и дубов пошли ещё со времён викингов, когда те считали дуб деревом богатства. Желуди можно как носить с собой в сумочке, так и расставить их по периметру квартиры.

Радуга

Радуга с древнейших времён является символом безопасности. В «Ветхом завете» радуга была знаком о том, что человечество теперь может жить спокойно, не боясь разного рода катаклизмов.

Яйцо

Символ плодородия и богатства. Обладатели этого талисмана могут не бояться кризисов и банкротства. Можно разложить их по периметру квартиры, главное — не забывать вовремя их менять.

Божья коровка

Название говорит само за себя. Имея рядом это насекомое, можно уверенно рассчитывать на помощь «сверху» в виде безграничной удачи во всем. Также божья коровка отлично помогает в решении уже существующих проблем. 1 божья коровка = 1 решённая проблема.

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