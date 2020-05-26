7 признаков того, что квартира забирает у вас жизненные силы

Квартира - наша крепость для отдыха и расслабления.

Если вы заметили, что в родных стенах самочувствие ухудшается, то вполне вероятно, что ваш дом превратился в настоящего энергетического вампира, который черпает ваши силы.

Мусор

Он поглощает позитивную энергию, поэтому должен находиться подальше от дома. Если вы начнете избавляться от него ежедневно, то станете чувствовать себя в квартире более комфортно.

Сухие и искусственные цветы

Они не только вызывают чувство грусти и тоски, сухие цветы способны пробивать дыры в ауре квартиры. То же самое относится и к искусственным растениям.

Квартиру можно украшать только свежими цветами.

Китайские философы считают, что из-за мертвой энергии сухих и искусственных цветов люди в доме не смогут нормально отдыхать.

Подарки, оставшиеся от прошлых отношений

Зачастую, женщины склонны оставлять подарки и презенты бывшего мужчины. А потом они удивляются, что долго не могут найти новую половинку!

Ежедневный контакт с энергией прошлых отношений мешает начаться новым. Кроме того, если расставание было плохим, подобные презенты притягивают негативную энергию в дом, что способно вызвать головные боли, слабость, упадок сил, депрессию. Эзотерики советуют набраться смелости, и избавиться от этих вещей как можно быстрее.

Неприятные сюрпризы от прошлых владельцев квартиры

Возьмите фонарик, и прогуляйтесь по своей квартире. Обратите внимание на обои, двери и полы. Проверьте нет ли там иголок, церковной символики, китайских приспособлений гармонизации энергии, которые прежние владельцы забыли удалить. Если найдете подобное, немедленно отнесите вещь на свалку - она может сильно навредить вам.

Шум снаружи

Некоторым людям нравится жить возле больших перекрестков. Это создает ощущение динамизма, движения и развития. Со временем люди привыкают к шуму машин, и перестают его замечать.

Однако шум никуда не девается, и он запросто может вызывать у вас непонятную головную боль и тошноту.

Если уж приходится жить в таком месте, то позаботьтесь о звукоизоляции своего жилья - здоровье и настроение станут намного лучше.

Стены

Стены квартир могут содержать примеси, которые постоянно испаряются в воздух. Они провоцируют различные заболевания на протяжении многих лет. Проблема может быть в краске, обоях и т.д. Поэтому, прежде чем делать ремонт, убедитесь в безопасности строительных материалов.

Соседи

Важно знать, кто живет у вас за стеной. Если ваш сосед слушает громкую музыку, это может вызвать головную боль и другие неприятные ощущения. При том, не столько из-за громких звуков, сколько от низкочастотных вибраций. Конечно, на этот фактор следует обращать внимание при покупке жилья, потом уже может быть слишком поздно.

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