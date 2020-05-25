7 сигналов, по которым можно распознать стресс

Мы так привыкли испытывать стресс, что для большинства жителей больших городов это становится даже нормой.

А ведь эмоции, вызванные стрессом, оказывают влияние на жизнедеятельность организма, усугубляя воспалительные процессы, вызывая обострение хронических заболеваний и нарушения в нормальном функционировании органов.

Поэтому, нужно знать симптоматику стресса, чтобы оказать своевременную помощь организму или поддержать близких людей:

Бессонница

Практически каждый из нас, время от времени, испытывает проблемы со сном, и это вполне нормально. Но если бессонница не отпускает вас на протяжении долгого времени, то это означает, что организм начал бить тревогу и ему нужна помощь.

Высыпания на теле: акне или псориаз сигнализируют о наличии стресса

А тут происходит следующая история: угревая сыпь напрямую связана с повышенной секрецией цитокинов и кортизола (гормоны стресса). А повышается уровень кортизола из-за того же недосыпа, так как это влияет на работу надпочечников, которые его и выделяют.

Раздражительность, желание конфликтовать с окружающими

Вы вроде чувствуете себя хорошо, но внезапно на пустом месте люди могут вызвать ваш гнев и очень сложно его контролировать. Если такое поведение не свойственно вашему характеру и вы задаетесь вопросом, что со мной происходит? Это знак того, что нужно что-то поменять в жизни и разобраться, что же на постоянной основе вызывает этот, уже ставший абсолютной нормой, стресс.

Внезапная забывчивость

Конечно, причиной проблем с памятью могут быть гормональные изменения или болезнь Альцгеймера. Если все в этой области окажется в порядке, то за вашей забывчивостью вполне может скрываться причина стресса, в которой вы себе не признаетесь.

Чувство вины, возникающие на пустом месте

Это чувство может появиться не только там, где человек мог бы быть виноватым. Оно может возникнуть в любой ситуации, где был сильный стресc.

Частое и большое потоотделение

Граница нормальной потливости находится там, где человеку начинает доставлять неудобство сам пот. И если нет естественных причин для повышенного потоотделения, то стоит обратить на это внимание.

Чувство постоянной усталости, даже если вы не занимались сложным физическим трудом

Когда тело не в состоянии справиться с эмоциональной перегрузкой, оно просто начинает «отключаться». Это может сигнализировать об эмоциональном стрессе и депрессии.

Если определили у себя первые признаки стрессового состояния, не пускайте это на самотек.

Больше отдыхайте, любите и балуйте себя, предвосхищая появления стресса и других неприятных последствий!