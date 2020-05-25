3 знака зодиака, от которых невозможно отделаться

У многих из нас случались ситуации, когда вроде бы закрываешь дверь за человеком, глядь — а он снова рядом.

От таких очень сложно отделаться, и как бы ты ни намекал ему, что, дескать, «давай, до свидания!", он словно не понимает намеков и явно не желает уходить в закат.

Овен

Кто у нас упрямей всех? Кто всегда придерживается собственного мнения и не собирается прислушиваться к чужим словам? Конечно, Овен. Если вы пришли к выводу, что вам с ним не по пути, а сам он к подобному не пришел... Что ж, вам можно лишь посочувствовать. Кажется, вы обзавелись исключительно упрямым и настойчивым визави. Он упорно будет топтаться поблизости, всем свои видом давая понять окружающим, что он рядом с вами всерьез и надолго.

Рак

Вне всякий сомнений, Раки — очаровательнейшие люди. Мягкие, добрые и нежные, они, однако, могут стать настоящей проблемой, если вы решите разорвать с ними отношения. Раненый в самое сердце Рак будет незаметно (как ему кажется), но неустанно маячить на периферии вашего зрения. И каждый раз, указывая ему на дверь, вы будете чувствовать себя бессердечным и жестоким садистом, который заставляет мучиться такое прекрасное невинное создание.

Скорпион

Тот, кто решил разорвать отношения со Скорпионом, должен отличаться изрядной смелостью. Скорпионья злопамятность - просто притча во языцех, и последствия его неудовольствия вам придется еще долго ощущать на себе. Возможно, вам удастся улизнуть из жизни Скорпиона, но никак не из его мыслей. Спустя время вам будет аукаться ваше опрометчивое решение расстаться — в виде каких-то мелких, но заметных деталей, свидетельствующих о том, что Скорпион все помнит. И делает так, чтобы и вы не забыли.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.