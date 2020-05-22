4 идеальные тещи по знаку зодиака

С такими тещами мужчины чувствуют себя счастливыми, спокойными.

Они могут смело заниматься своими любимыми делами и не ждать ни от кого укоров. Астрологи назвали 4 знака зодиака, женщины которых становятся прекрасными тещами и заботятся о счастье своих детей.

Телец

«Ты покушал?», «Не устал?», «Дочка не обижает?» - вопросы тещи бесконечны, она каждую минуту проявляет заботу о своем любимом и дорогом зяте. Причем делает она это от чистого сердца, безо всяких умыслов. Правда, от Тельца слишком много шума, говорит она, не останавливаясь. Чаще называйте ее мамой, улыбайтесь, и она всегда будет к вам благосклонна.

Весы

Мужчинам стоит благодарить судьбу, если им досталась теща-Весы. Она всегда будет на стороне зятя, что бы ни случилось в семье. Она полностью ему доверяет и рада, что дочери так повезло с мужем. Теща-Весы никогда не поднимет голос на своего зятя, она не будет лезть в семейную жизнь детей и советы будет давать только тогда, когда ее об этом действительно попросят. Теща-Весы – это дар вселенной, любой зять должен ценить ее и беречь.

Стрелец

Стрельцу ничего не жалко для своих детей. И машину подарит зятю, и дачу купит молодым. Она будет все делать для того, чтобы семья ее детей была счастлива и ни в чем не нуждалась. Хитрая теща всегда знает, как правильно нужно действовать, и ее тонкие манипуляции никогда не будут восприниматься зятем как что-то наигранное. Отправляясь на дачу, она просто скажет: «Да уж как-нибудь сама доберусь!» Зять встревожится и доставит ее туда буквально на руках.

Водолей

Такую тещу стоит всегда ценить. Женщины-Водолеи никогда не теряют к жизни интереса, поэтому у них полно своих забот и увлечений. Они не будут лишний раз влезать в молодую семью и давать им наставления. Эта теща, безусловно, всегда откликается на просьбы о помощи, и советы от нее всегда будут нужными и своевременными.

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