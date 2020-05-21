7 мифов о фэншуй, в которые нужно перестать верить

Основатель Академии мастерства китайской метафизики, согласился разоблачить и проверить пару распространенных мифов фэншуй, чтобы устранить любую путаницу.

Насколько верны распространенные мифы фэншуй

1. Объекты могут увеличить удачу

Миф: Считается, что некоторые объекты источают отрицательную или положительную Ци («энергию»). Размещение объектов, которые имеют «восточный» внешний вид, может активировать силу фэн-шуй.

Факт: Объекты, хотя и эстетически приятные, не могут повлиять на общий фэн-шуй помещения. Они предназначены исключительно для декоративных целей.

2. Сила в цифрах

Миф: Числа могут быть счастливыми или неудачными. Неудачный пример - число 4, которое в китайской культуре является омонимом смерти. С другой стороны, числа типа 1, 6 и 8 являются омонимами положительных слов.

Факт: Числа не имеют никаких эффектов фэн-шуй. Концепция несчастливых или счастливых чисел коренится в чистом суеверии.

3. Неуловимый сектор любви

Миф: Усиление Угла любви в доме немедленно улучшит вашу личную жизнь и увеличит шансы на скорейшее вступление в брак.

Факт: Фэн-шуй не может создавать любовь, но может создать возможности. Однако существуют виды Ци, которые могут помочь вам стать более приятным, симпатичным и привлекательным человеком для окружающих.

4. Зеркало изобилия

Миф: Размещение большого зеркала над обеденным столом принесет изобилие еды, так как она «удваивается» отражением в зеркале.

Факт: Отражение в зеркале ничего не значит, потому что когда еда заканчивается в реальном мире, она также исчезает в зеркальном мире. Зеркала просто отражают настоящее.

5. Благоприятная рыба

Миф: Рыба в пруду или аквариуме поможет избежать неудачи, а разведение экзотической рыбы с "особой" маркировкой и цветами поможет повысить благосостояние и деловую активность.

Факт: Рыба - это просто рыба. Хотя разведение экзотических рыб, несомненно, является достойным занятием, рыба (независимо от вида или цвета) не влияет на фэн-шуй.

6. Борьба в офисе

Миф: Сидеть спиной к окну в офисе означает отсутствие поддержки на работе, а прикрепление зеркала к компьютеру и размещение черепаховой статуэтки за спиной может помочь отвлечь от вас Ша Ци ("плохую энергию").

Факт: Зеркала и размещение предметов не считаются основными предписаниями фэн-шуй. Если и есть реальные отрицательные функции фэн-шуй, например острые углы, направленные прямо в ваше окно, просто держите жалюзи закрытыми.

7. Благоприятные цвета

Миф: Покраска кухни, спальни или гостиной в яркие цвета может повысить Ци в комнате.

Факт: Покраска комнат в определенный цвет не влияет на фэн-шуй. Что важнее, так это то, где находится плита на кухне, или форма вашей комнаты.