Что таит в себе имя Елена: характер и судьба

С древнегреческого языка имя Елена переводится как «солнечная», что во многом определяет характер обладательницы.

Елены, как правило, довольно яркие личности, вокруг которых всегда собирается множество друзей и поклонников.

Елены довольно эмоциональны, порой излишне категоричны. Могут сегодня кого-то обожать, а завтра и не взглянуть в его сторону, словно солнце, которое может как согреть своим теплом, так и сжечь дотла.

С детства немного капризны, любят исполнять роль принцессы в семье, что им легко удаётся: своим обаянием и нежностью растопят любое сердце. Эти качества Елены сохраняют в себе на протяжении жизни, поэтому у них всегда много поклонников.

Кроме того, обладательницы «солнечного» имени очень женственны, как правило, с миловидной внешностью. При этом имеют твёрдую волю, независимость, достаточно сильный характер, скрываемый под внешней мягкостью.

Елены очень ревнивы: измена для них — личное оскорбление, ведь они всегда должны быть непревзойдёнными.

Стремятся добиться максимального комфорта и благополучия в жизни, потому как любят роскошь и тяготеют ко всему прекрасному. Часто им это удаётся благодаря аналитическому складу ума, хорошей интуиции и целеустремлённости.

В мужья обладательницам имени следует выбирать спокойного, рассудительного человека, способного обеспечить им материальное благосостояние. Кроме того, мужчина должен снисходительно относиться к капризам жены, переменчивости и любви к флирту.

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