Как с помощью обычной воды и спичек определить порчу

Иногда в жизни наступают довольно тяжёлые времена, при этом не зависящие от наших поступков или, наоборот, бездействия.

В такие моменты, несмотря на отношение человека к суеверию, в голове нет-нет да и мелькнет мысль: "А не порча ли это?". С помощью несложных манипуляций всегда можно это проверить.

Проверим?

Расслабьтесь, успокойтесь и сформулируйте вопрос: "Есть ли следы влияния чужой энергетики на мне?"

Расположив спичку над стаканом воды посередине на расстоянии 5 см, держите ее за конец без серы. Далее повторите сформулированный вопрос и бросьте спичку в стакан, разжав пальцы. Тоже самое нужно проделать и со второй спичкой после того, как первая перестала двигаться и заняла своё положение в стакане.

Теперь спички, взаимно расположившись, могут Вам рассказать, есть порча или нет. Существует 3 основных варианта их соприкосновения.

Спички не соприкасаются

Такое расположение считается самым удачным и говорит о том, что если и есть проблемы, то их причиной является физический характер. В таком случае нужно поправлять здоровье, обратившись к медицине, спорту и здоровому образу жизни.

Соприкосновение спичек

Эта комбинация говорит, что сглаз возможен, причём от непрофессионального влияния. Такую порчу можно "подхватить" в ссоре с близкими, ругаясь в очереди или общественном транспорте, а может - в других похожих случаях.

Спички пересеклись

Вы подверглись намеренному и сильному удару со стороны недоброжелателя. Энергетический центр, на который нацелен был удар, Вам подскажет место пересечения спичек. Всего их 6, а для определения уровня воздействия разделите спичку визуально на шесть частей и посмотрите на часть, где одна спичка прикасается к другой своим концом (спичка, лежащая сверху, покажет внешнюю силу, а нижняя - уровень поражения).

6 уровней влияния

Жизненная сила. Попытка отнять жажду жизни. В физическом плане чаще всего страдают почки и репродуктивная система.

Привороты и отвороты. Страдают половые органы, мочевой пузырь, нижние конечности.

Ваш статус в обществе. Недоброжелатель пытается добиться Вашего одиночества, потери авторитета. Страдают органы ЖКТ.

Влияние на сердце и чувства. Наводящий порчу хочет лишить Вас равновесия, поддержки близких. Страдают сердце и сосуды, резко снижается иммунитет.

Равнодушие. Желание лишить информации и возможности реагировать на окружающую среду. Страдают щитовидная железа, лёгкие, бронхи.

Желание запрограммировать Вас по чужому сценарию, вложив свой образ мышления. Все Ваши действия не приносят успеха, а силы тратятся впустую. Страдают нервная система, обмен веществ, головной мозг и спинной.

В мире очень много завистливых людей, чья жизнь не складывается, в отличие от более успешных. Поэтому эта зависть часто порождает всевозможные проклятия, заговоры и порчу. Как известно, плохую энергию убивает хорошая. Главное помнить, что добро, любовь и вера в справедливость осилят любую порчу.

Будьте счастливы и верьте в то, что всё будет хорошо!

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