Топ-5 имен, которые носят умные люди

Имя для своего ребенка выбирают родители. При этом выбор имени для ребенка отнимает много времени.

Ведь мама и папа хотят, чтобы имя не просто красиво звучало, но и имело особый смысл.

Имя может определить характер, а также судьбу человека. Вместе со своим именем ребенок получает ангела-хранителя. Среди качеств, которыми родители хотели бы наделить своего ребенка, есть и ум.

Владимир

Имя Владимир переводится, как «владеющий миром». Оно само по себе говорит о том, что обладатели этого имени наделены особыми качествами. Все Владимиры уверенные в себе личности, которые не готовы терпеть возражения. Любая работа им по плечу, они горды и трудолюбивы.

Довольно часто мужчины с этим именем занимают руководящие посты, но путь к ним долгий и трудный. Но они все могут преодолеть, поскольку отличаются упорством. В семье они дикторы, но в то же время однолюбы.

Николай

Все Николаи отличаются способностью мыслить быстро и необычно. Некоторые из его решений можно назвать гениальными. Мужчины, которые носят эти имена, часто начинают заниматься деятельностью, связанной с техникой и точными науками. В семейных отношениях они не проявляют стабильность, но это никому не доставляет дискомфорта.

Елена

Все Елены милые, нежные и добрые. Они имеют красивую внешность, за которой скрыт сильный внутренний стержень. Все Елены отличаются трудолюбием. И они всегда упорно идут к намеченным целям. С людьми они приветливы и добры. В то же время они хорошо разбираются в людях и всегда прекращают общаться с недостойными. Елены хорошо разбираются в финансах. Свою жизнь они начинают планировать еще с детства.

Анна

Анна — это настоящая карьеристка. Она быстро принимает решения, при этом все они отличаются продуманностью. Их жизнь наполнена испытаниями, но они все их преодолевают с достоинством. Женщины с именем отличаются находчивостью и креативностью.

Все Анны очень хорошие домохозяйки. Они любят рукодельничать. Анна очень хорошие жены, которые предпочитают все контролировать самостоятельно.

Мария

Все Марии мудрые и целеустремленные. Они знают глубинный смысл всего происходящего. Несмотря на то, что Марии не уверены в себе, они этого никак не показывают.

Все Марии — настоящие трудоголики, они привыкли надеяться только на себя. Марии очень добрые, они всегда приходят на помощь. Прекрасно понимают точные науки. Они — хорошие матери и жены.