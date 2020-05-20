10 женских имён, притягивающих мужчин

Дамы из нашего списка избалованны мужским вниманием и привыкли купаться в комплиментах. Давайте узнаем, кто же эти роковые женщины!

Мила

Имя характеризует характер её обладательницы. У этих женщин мягкий и покладистый нрав, что очень нравится мужчинам. Такую девушку хочется оберегать от всяких невзгод!

Юлия

Имеет хорошее чувство юмора, лёгкий характер, готова на любые приключения! Эти качества "обеспечивают" ей большой список поклонников.

Елена

Лена обладает хорошим вкусом и приятной внешностью. Может завоевать сердце мужчины одним только взглядом.

Алла

Невероятно энергичные и деятельные натуры! Они сами удивляются, как легко у них всё выходит. Алла всегда ловит на себе восхищённые взгляды мужчин.

Ксения

Ксюша обладает внутренним магнетизмом и сильной энергетикой. Не каждый мужчина сможет устоять перед её обаянием.

Алёна

Настоящие хищницы: заманивают "жертву" своим невинным взглядом, а потом не выпускают из своих коготков.

Виктория

Вике суждено разбить не одно мужское сердце! Сдаётся самому настойчивому и привлекательному.

Анастасия

Насти часто побеждают на конкурсах красоты, что вполне заслуженно. Естественно, у этих красоток нет недостатка в поклонниках.

Жанна

Привлекает мужчин своим лёгким характером и практичным подходом к жизни.

Екатерина

У Кати очень двойственный характер: то ласковая, то суровая. Эта особенность сводит мужчин с ума!

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