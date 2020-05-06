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Почему бабушки не разрешали нам гулять без зонта под дождём

SM News6 мая 2020
Фото: SM News

Дорогие друзья! Сейчас начался период дождей во многих городах России, поэтому информация особенно актуальна.

Почему бабушка не разрешала гулять под дождем без зонта

Вспомните, разрешала ли вам ваша бабушка гулять под дождём без зонта? Уверена, что нет, как и мне.

Раньше я думала, что бабуля просто волнуется о моем здоровье. Ведь такая прогулка, особенно если на улице холодно, может закончится плачевно. Например, простудой. А в худшем случае можно и воспаление лёгких отхватить. Думаю, именно это и заставляет каждого из нас выходить на улицу в дождливую погоду с зонтом.

Народная примета

Но на самом деле всё не так просто. Есть такая народная примета: если гулять под дождём без зонта, начнутся денежные проблемы.

Оказывается, на энергетическом уровне дождь как бы смывает с нас защиту, которая ограждает от материальных проблем. А нам кажется, подумаешь, дождик-то совсем маленький. А потом удивляемся откуда проблемы с деньгами, почему именно у меня украли кошелёк или именно я попал в те 5% невезучих, кого подвели под сокращение.

Конечно, это всего лишь примета. Но, может, к советам всё знающих бабушек стоит прислушаться? Всем хорошего настроения и солнечной погоды на улице и на душе!

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