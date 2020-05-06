Народные приметы: как выбрать правильное имя ребенку

У Вас родился ребёнок. Что может быть прекраснее этого события? Наверняка вы много раз думали, как назовёте малыша.

Зачастую, под впечатлением от искусной картины или сильной книги, в голову может прийти необузданное решение – назвать сына именем главного героя!

Однако не следует делать поспешных выводов.

Родители мальчиков в первую очередь должны подумать о том, что от имени сына пойдёт отчество внукам. Ваше решение отразится на двух поколениях. Это большая ответственность!

Избегайте труднопроизносимых имён, потому что:

Обречёте сына или дочь быть «вечным ребёнком» с уменьшительно-ласкательным или исковерканным именем;Вас не обрадует, когда ребёнок сменит имя при получении паспорта.

Примеры сложных имён в сочетании с отчеством:

Кристина Робертовна, Константин Аполинариевич, Эрнст Фридрихович, Роберт Эдуардович, Артур Генрихович.

Если отчество и фамилия у ребёнка длинные, ему следует подобрать короткое имя:

Ян Александрович Скоробогатов, Илья Константинович Великоустюжский. Имя Александрина Константиновна Перемышленникова не уместится ни в листок нетрудоспособности, ни в налоговую декларацию!

Соблюдайте традиции своей нации в выборе имени-отчества.

Избегайте нежелательных сочетаний:

Дженнифер Евгеньевна, Грета Саввишна, Николай Адольфович, Матвей Магомедович, Данила Галимзянович.

Помимо этого не следует допускать скопления гласных в конце имени и начале отчества:

Лилия Аароновна, Никита Иоанович, Юлия Ульяновна.

Скопление согласных в конце имени и начале отчества так же делает имя труднопроизносимым:

Марк Дмитриевич, Эрнст Григорьевич, Ставр Брониславович, Бернард Глебович.

Не забывайте о гармоничном звучании всего имени-отчества-фамилии.

Часто родители не задумываются о последствиях выбора имени, пока ребёнок подрастает. В детстве Людмилу Едову будут звать – Люда Едова.

Примеры таких имён:

Миша Косолапов, Жора Брюханов, Фома Неверующий.

Семейные традиции – дело хорошее, но не в случае с троекратным повторением имени:

Сергеев Сергей Сергеевич, Михайлов Михаил Михайлович.

В мире есть много других успешных и прекрасных имён, так зачем же повторяться?

Существует несколько универсальных мужских имён, которые годятся в отчество для любого имени:

Александр, Сергей, Андрей, Виталий, Владимир, Павел, Игорь, Виктор.

Примеры:

Нина Александровна, Аэлита Александровна, Данила Викторович, Виорель Викторович.

Итак, в выборе имён необходимо руководствоваться сочетаемостью.

Примечание: все сочетания имён и фамилий случайны, взяты для примера.