7 способов через тело помочь психике в борьбе со стрессом

Состояние психики тесно связано с хорошим физическим самочувствием. Автор рассказывает, как физическое состояние помогает чувствовать себя ментально здоровым.
Услышал в дурацком сериале фразу «такой стресс, что тела не чувствую, просто парящий в воздухе мозг». Она идеально описывает моё состояние полугодовой давности.
Я даже вспомнить не могу, когда я начал вести себя так, будто могу контролировать жизнь, причём, не только свою. Навязчивые мысли, не совсем адекватные реакции, когда хоть что-то идёт не по плану, а в жизни часто всё идёт не по плану.
Я ведь понимаю, что жизнь лишь частично в моей власти, и всегда понимал, но угодил в ловушку гиперконтроля, и психика сбойнула — жуткая бессонница, повышенная температура, гипертонус мышц, слабость и апатия, отсутствие хорошей связи с телом, что-то болит, а что не понимаю, пришлось делать полное обследование всех органов, чтобы узнать, что дело не в них, а в психике. Диагноз «невроз», нервный срыв.
Надо сказать, что причины для стресса среднестатистические, а восприятие этих причин гипертрофированное, искажённое, негативно окрашенное, с неблагоприятными прогнозами.
Узнав, что довёл себя до ужасного состояния всего лишь мыслями, начал работать с состоянием ума. Как ни странно, самые эффективные способы улучшения состояния ума были связаны с изменением привычек и внимательным отношением к телу.
Пробовал разное. Сейчас в норме. За полгода выявил, что эффективно помогает бороться с нервным срывом, а что усугубляет ситуацию.
Помогает бороться со стрессом:
ежедневный утренний десятиминутный спорт дома на коврике (отжимания, планка, упражнения на пресс);
питание простое, с минимальным количеством жира и сахара, много овощей и зелени;
выпивать литры воды за день;
дыхание 3/7 перед сном (трёхсекундный вдох, семисекундный выдох);
предельно откровенное проговаривание ВСЛУХ всех эмоций, накопленных за день (записывал на диктофон, удалял сразу после записи);
сведение к минимуму вреднвх привычек;
внимательное отношение к потребностям (слушать тело: устал - ложись спать пораньше, чувствуешь жажду - пей, и т.д.)
Усугубляет стресс:
вредные привычки в любом количестве;
жалеть себя, жаловаться окружающим;
просмотр любого контента перед сном (новости, юмор, сериалы);
бесконечное выяснение отношений (не подходит работа - увольняйся, не подходит близкий человек - расставайся);
вспоминать прошлое;
думать о далеком будущем.
Пробовал, но не смог внедрить в свою жизнь:
медитация;
контрастный душ, обливание холодной водой;
ежедневные прогулки;
пробежки по утрам;
сыроедение;
написание «утренних страниц» (записывать на лист бумаги поток собственного сознания по утрам)
Результат удивительный, мир в душе и подтянутый внешний вид. Соблюдать семь простых правил абсолютно не составляет проблем. Попробуйте, это точно работает!