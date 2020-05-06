7 способов через тело помочь психике в борьбе со стрессом

Состояние психики тесно связано с хорошим физическим самочувствием. Автор рассказывает, как физическое состояние помогает чувствовать себя ментально здоровым.

Услышал в дурацком сериале фразу «такой стресс, что тела не чувствую, просто парящий в воздухе мозг». Она идеально описывает моё состояние полугодовой давности.

Я даже вспомнить не могу, когда я начал вести себя так, будто могу контролировать жизнь, причём, не только свою. Навязчивые мысли, не совсем адекватные реакции, когда хоть что-то идёт не по плану, а в жизни часто всё идёт не по плану.

Я ведь понимаю, что жизнь лишь частично в моей власти, и всегда понимал, но угодил в ловушку гиперконтроля, и психика сбойнула — жуткая бессонница, повышенная температура, гипертонус мышц, слабость и апатия, отсутствие хорошей связи с телом, что-то болит, а что не понимаю, пришлось делать полное обследование всех органов, чтобы узнать, что дело не в них, а в психике. Диагноз «невроз», нервный срыв.

Надо сказать, что причины для стресса среднестатистические, а восприятие этих причин гипертрофированное, искажённое, негативно окрашенное, с неблагоприятными прогнозами.

Узнав, что довёл себя до ужасного состояния всего лишь мыслями, начал работать с состоянием ума. Как ни странно, самые эффективные способы улучшения состояния ума были связаны с изменением привычек и внимательным отношением к телу.

Пробовал разное. Сейчас в норме. За полгода выявил, что эффективно помогает бороться с нервным срывом, а что усугубляет ситуацию.

Помогает бороться со стрессом:

ежедневный утренний десятиминутный спорт дома на коврике (отжимания, планка, упражнения на пресс);

питание простое, с минимальным количеством жира и сахара, много овощей и зелени;

выпивать литры воды за день;

дыхание 3/7 перед сном (трёхсекундный вдох, семисекундный выдох);

предельно откровенное проговаривание ВСЛУХ всех эмоций, накопленных за день (записывал на диктофон, удалял сразу после записи);

сведение к минимуму вреднвх привычек;

внимательное отношение к потребностям (слушать тело: устал - ложись спать пораньше, чувствуешь жажду - пей, и т.д.)

Усугубляет стресс:

вредные привычки в любом количестве;

жалеть себя, жаловаться окружающим;

просмотр любого контента перед сном (новости, юмор, сериалы);

бесконечное выяснение отношений (не подходит работа - увольняйся, не подходит близкий человек - расставайся);

вспоминать прошлое;

думать о далеком будущем.

Пробовал, но не смог внедрить в свою жизнь:

медитация;

контрастный душ, обливание холодной водой;

ежедневные прогулки;

пробежки по утрам;

сыроедение;

написание «утренних страниц» (записывать на лист бумаги поток собственного сознания по утрам)

Результат удивительный, мир в душе и подтянутый внешний вид. Соблюдать семь простых правил абсолютно не составляет проблем. Попробуйте, это точно работает!