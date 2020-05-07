Важные перемены произойдут в жизни 3 знаков 9 мая

Удача и успех – это две составляющие счастливой жизни человека, однако далеко не каждому покоряются эти «высоты».

А всё потому, что в качестве препятствия здесь могут проявить себя самые различные внешние факторы. Да и расположение Фортуны нередко играет свою роль, которая также эфемерна, как и неподконтрольна. Однако астролог Т. Глоба уверяет, что уже 9 мая представители трёх зодиакальных созвездий сумеют покорить Вселенную, и в их жизни произойдут важные перемены.

Рыбы

Рыбы, согласно уверению астролога, уже 9 мая в вашей жизни сложатся предпосылки к тому, чтобы осознать своё предназначение. Соответственно, это может стать тем катализатором, который и сподвигнет вас на пересмотр всех своих принципов и приоритетов. И конечно, сама Вселенная будет вами руководить и направлять, предоставив реальный шанс всё исправить и направить на путь созидания. Таким образом, вы сумеете достигнуть небывалых карьерных высот и, тем самым, полностью перевернуть свою жизнь. И да, не последнюю роль во всём этом сыграет некая влиятельная особа.

Козерог

Козероги, несмотря на сидение дома в изоляции, у вас довольно бурная жизнь – вы проводите деловые встречи, переговоры, заключение сделок. И вот именно эта ваша активность, по уверениям Глобы, сыграет в вашей жизни важную роль. 9 мая текущего года произойдёт некая судьбоносная встреча, которая полностью перевернёт ваше представление о жизни. Но что интересно, это повлечёт именно позитивные перемены, которые будут сопровождаться успехом и удачей. И конечно, вас будет курировать сама Вселенная, что и позволит вам выходить сухими из воды и покорять не покоряемые высоты.

Телец

Тельцы, вас после 9 мая ожидает череда приятных событий, которые позволят вам не только добиться хороших результатов, но и утвердиться в обществе как личности продуктивной и неординарной. Астролог Т. Глоба отмечает, что такое положение вещей позволит вам существенно продвинуться в карьере, а также обрести более привлекательный финансовый статус. Обусловлено это всесторонней помощью Вселенной, которая намеревается непременно сделать вас людьми успешными и счастливыми, в том числе и что касается личной жизни. Соответственно, вам стоит быть готовыми к довольно существенным переменам, которые позволят вам обрести удачу, успех, благополучие и признание.