Не рискуйте — любовный гороскоп на 7 мая

Почему сегодня не стоит рисковать в любви и как это может отразиться на отношениях?

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня вас не вдохновят действия в отношении любимого человека, которые могут принести бонусы в далекой перспективе. Скорее, вы ориентированы на получение результата здесь и сейчас. Настойчивость одиноких Овнов в этот день может многократно усилиться.

Телец

Если вами сегодня овладеет вдохновение, то смелее дайте волю фантазии и импровизации. Одиноким Тельцам сегодня не стоит рисковать и идти к цели напрямую, так как могут пострадать отношения с потенциальным партнером. Постарайтесь действовать в рамках здравого смысла.

Близнецы

Звезды подсказывают, что Близнецам придется провести ревизию отношений со второй половинкой. Если выводы удовлетворят вас не в полной мере, не торопитесь действовать. Вначале стоит тщательно обдумать стратегию и тактику поведения. Одиноким Близнецам стоит проявить повышенную предусмотрительность.

Рак ‌‌

Этот день для Раков может стать временем повышенной ответственности в сфере любовных отношений. Возможно, что самый незначительный, на первый взгляд, поступок приведет к далеко идущим последствиям. Одиноким Ракам сегодня стоит на время отложить общение с противоположным полом и посвятить время себе.

Лев ‌‌

Если сегодня вы будете болезненно реагировать на критику, постарайтесь понять, что пассия не хочет вас обидеть или расстроить. Вероятно, между вами накопились недоговоренности, с которыми пора что-то делать. По мере приближения к желанной цели одиноких Львов может охватить нетерпение.

Дева ‌‌

Девы сегодня могут ощущать смутное недовольство. Возможно, любимый человек не в состоянии проявить о вас заботу и уделить внимание. Для одиноких Дев сейчас самое удачное время, чтобы закреплять недавно установившийся контакт. Смелее проявляйте интерес к привлекательному представителю противоположного пола.

Весы ‌‌

У вас получится успешно справиться со многими застарелыми проблемами. Это позволит закрепить отношения со второй половинкой путешествием или конструктивной совместной деятельностью. Сегодня одинокие Весы могут попасть под влияние романтического настроения.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут озаботиться поиском справедливости, хотя на этом пути их встретят препятствия. Постарайтесь не давать в обиду вторую половинку и решительнее отстаивайте интересы вашей пары. Одинокие Скорпионы, вас ждет удивительная встреча!

Стрелец

Некоторых Стрельцов сегодня не слишком порадует эмоциональная атмосфера в вашей паре. Впрочем, разрядить напряжение поможет развлечение, интересный разговор с любимым человеком или совместное времяпровождение. Не исключено, что одинокие Стрельцы производят впечатление людей, которые сами не знают чего хотят.

Козерог

Сегодняшний день для Козерогов может стать счастливым, если вы будете следовать велениям собственного сердца. Попытки одиноких Козерогов контролировать ситуацию сегодня вряд ли будут успешными. Похоже, наиболее правильной тактикой будет подчиниться обстоятельствам.

Водолей

Скорее всего, сегодня вы готовы к экспериментам и нарушению привычных правил в общении с любимым человеком. Однако звезды призывают вас к осмотрительности и советуют отложить рискованные действия на другое время. Одинокие Водолеи могут столкнуться с соблазном.

Рыбы ‌‌

Вполне вероятно, что вы находитесь на пороге нового, более счастливого этапа в отношениях с любимым человеком. Не исключено, что сегодня одиноким Рыбам придется расставаться то с одними, то с другими иллюзиями. Если события дня покажут, что ваши мечты несбыточны, забудьте о них без сожаления.