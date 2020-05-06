Откажитесь от серьезных покупок — финансовый гороскоп на 7 мая

Сегодня не стоит тратить деньги даже на давно запланированные покупки.

Овен ‌‌

Основная проблема этого дня у Овнов – сохранение вашей деловой репутации. Дело в том, что сегодня вас могут поставить в ситуацию, когда придется давать ответы на сложные профессиональные вопросы. И уровня ваших знаний может не хватить. Также старайтесь не допускать нарушения служебных инструкций. Если есть возможность выбирать работу, то отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Телец

Сегодня Тельцам могут срочно потребоваться деньги, однако получить их будет непросто. Постарайтесь пересмотреть свои приоритеты в части финансовых расходов и обойтись без финансовых заимствований. Нежелательно проводить финансовые операции по безналичным расчетам. Держите в надежном месте пароли от электронных платежных систем.

Близнецы

Близнецам будет сложно поддерживать деловые партнерские отношения. Сегодня ваши деловые планы могут быть нарушены из-за несоблюдения партнерами ранее достигнутых договоренностей. Все виды партнерских отношений сейчас находятся под угрозой срывов, ввиду того, что вам придется иметь дело с ненадежными людьми, которые часто меняют свое поведение.

Рак ‌‌

Сегодняшний день не располагает Раков к выполнению текущей работы и к наведению порядка в делах. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Возможны частые технические сбои, поломки, аварийные ситуации. Берегите нервную систему и постарайтесь отложить наиболее трудоемкие дела на другой день.

Лев ‌‌

Если Львы склонны к азартным и рискованным поступкам, то сегодня звезды советуют сдерживать себя от подобного. Возможно, вам предложат вложить деньги в некий высокодоходный проект. Однако не торопитесь принимать решение. Главное на данный момент – сохранить финансовые ресурсы. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от оптовых закупок товара.

Дева ‌‌

Девы могут столкнуться с трудностями при завершении начатых ранее проектов. Взаимоотношения в семье и, в особенности, с родителями могут оказать негативное влияние на реализацию ваших намерений. Тем не менее, это не означает, что надо игнорировать иные мнения, кроме своего мнения. Просто лучше не делать того, что не одобряют близкие вам люди.

Весы ‌‌

У Весов сегодня весьма нервный и нестабильный день. Старайтесь не вступать в контакты без крайней необходимости. Деловые свидания лучше перенести на другой день. В противном случае они либо сами сорвутся по независящим от вас причинам, либо пройдут не так, как вы хотели бы. Не следует никому ничего обещать – в реальности выполнить обещание будет очень трудно.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут возникнуть финансовые затруднения. Для того, чтобы смягчить их, старайтесь не поддаваться эмоциональным импульсам при принятии решений о тех или иных покупках. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в коллективные проекты. Финансовые инвестиции могут оказаться потенциально убыточными.

Стрелец

Сегодня Стрельцам будет трудно справиться со своими эмоциями и беспрекословно исполнять приказы и распоряжения начальства. Возможно, вы будете внутренне не согласны с решениями начальства. В этом может быть главная проблема этого дня. Тем не менее, старайтесь избегать конфликтных ситуаций, поскольку это может негативно отразиться на вашей карьере.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут возникнуть сложности при выполнении аналитической обработки информации, работы с документами, и во время деловых контактов, поездок. Основная сложность в том, что к вам будет приходить много ложной информации и высока вероятность допустить ошибку. Также могут осложниться дела у торговцев и водителей транспорта.

Водолей

У Водолеев этот день складывается весьма нестабильно. Вы можете столкнуться с неожиданными обстоятельствами, из-за которых придется вносить коррективы в свои планы. Неблагоприятное время для финансовых инвестиций в коллективные проекты. Могут отказать в обещанной премии. Также это не лучшее время для составления бизнес плана.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется вначале прояснить вопрос для себя, а затем принимать решение. Достаточно сложно пройдет этот день для руководящих работников, менеджеров, владельцев фирм. Все дело в том, что у вас не будет четкого и ясного понимания происходящего, и поэтому вы рискуете принять ошибочные решения. От принятия важных решений пока лучше воздержаться.