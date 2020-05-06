Отличный шанс решить все проблемы — гороскоп на 7 мая

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние подчеркнет глубину и остроту проблем, усилит эмоции.

Участие Меркурия сделает эти сутки информативными, создаст настрой для важного разговора, личной встречи. Насыщенный день для бизнесменов, налоговиков, финансистов, для тех, кто работает в сфере сложных технологий, ведет испытания, решает по роду занятий нестандартные задачи и ликвидирует угрозы, а также тех, кто поспешил с экспериментом, не в ладу с друзьями, «обжегся» на инновациях, столкнулся с техническим сбоем. Удачнее других вырулят из кризиса те, у кого есть ресурс, резерв, вера, материальная и моральная поддержка.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше сосредоточиться на сложных задачах и критичных темах. Актуальны вопросы безопасности, последствий экспериментов и обновлений, распределения нагрузок или налогового бремени. Ожидается повышенная потенциальная конфликтность и аварийность. Возможен важный разговор. Есть риск ссоры с единомышленниками. Пригодится информированность, интуиция и опыт маневров в нештатной ситуации.

Телец

Сегодня Тельцов нервируют переговоры и дружеские дискуссии, но уклониться от них трудно. Ситуация потребует вашего персонального мнения, либо вы сами решите рискнуть и высказаться. Не все оценят вашу самобытность. Собеседник может спровоцировать вас на неприятный разговор, а обсуждаемая тема лишить равновесия. Общая нервозность или ваша личная нестабильность приведут диалог к неожиданному финалу.

Близнецы

Близнецы проведут день в вынужденных переговорах, хлопотах или интенсивном информационном поиске. Вероятность осложнений усилится вдали от дома, например, в командировке. Непредвиденные события могут вынудить вас изменить маршрут, сделать технический перерыв, глубже вникнуть в неприятную тему. Потребует внимания здоровье: на фоне суеты или переживаний могут напомнить о себе скрытые недомогания.

Рак ‌‌

Сегодня Раки неплохо переносят стрессы, могут оказаться в выигрышном положении среди всеобщего волнения. Главная тема дня потребует интенсивных переговоров, будет касаться некого обновления, эксперимента или кризиса. Может состояться важный разговор с другом, партнером, коллегой, ребенком. Не стоит поспешно переходить от слов к конкретным действиям: в эти сутки «легко сказать, но трудно сделать».

Лев ‌‌

Сегодня Львам необходимо правильно определить для себя источник проблем и каналы возможной поддержки. В этот день ненадежна дружба и хрупок семейный мир. Опасно раздувать ссору в доме или на своей территории, принимать гостей. Стоит избегать открытого боя: враг непредсказуем. Не в вашу пользу закончится спор, конкуренция. Лучше бросить силы не на вражду, а на оборону и укрепление того, что есть.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам действовать в двух направлениях: работать над срочными проблемами и извлекать из сложившейся аварийной ситуации выгоду. Новости и контакты этого дня коснутся вас напрямую. Окажется важным чье-то персональное мнение. Лучшим способом решения задачи может стать личная встреча и предметный разговор, при условии, что вы не дадите вовлечь себя в острый спор и конфликт.

Весы ‌‌

Сегодня Весы получают шанс отточить свои деловые и хозяйственные качества. Нежелательно планировать на этот день веселый отдых, свободное творчество, развлекательные и романтические мероприятия, так как все разговоры будут вертеться вокруг прагматичных тем и насущных дел. Звезды советуют следить за новостями, а также держать наготове средства связи: возможно, придется вести интенсивную переписку.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть вовлечены в непростой диалог с неожиданным исходом. Аргументы и мотивы собеседника непредсказуемы, угадать их вам отчасти поможет интуиция. Итог зависит от вашей манеры вести разговор, а также от базы, которой вы располагаете. Вы можете выйти победителем, если хладнокровны, дальновидны и ресурсны. Чувствительность, вспыльчивость и нервозность станут факторами риска.

Стрелец

Сегодня Стрельцам выгоднее держаться в тени. Звезды советуют вам участвовать во внешней жизни лишь в том случае, если это продиктовано какой-то необходимостью. Стоит предпочесть приватные переговоры, закулисные встречи, удаленную работу, закрытые совещания, поездки по платным трассам. В любой ситуации стоит учесть риск непредвиденных осложнений, особенно, с транспортом, оборудованием и связью.

Козерог

Козероги сегодня в выигрыше, и это не обязательно материальная прибыль. Для многих Козерогов удача будет заключаться в отсутствии катастрофических перемен и плохих новостей. В личных беседах этого дня вы сможете укрепить свои позиции и подтвердить авторитет, в том числе, родительский. Прямая выгода возможна за счет чужих проблем (например, если друзья или бывшие недруги нуждаются в вашей помощи).

Водолей

Сегодня главная задача Водолеев — избежать конфликта (а если он случился, то его последствий). Звезды советуют включить инстинкт самосохранения и не рисковать без необходимости: дав волю своему темпераменту, свободолюбию или оригинальности, вы навлечете на себя немало проблем сейчас и в отдаленной перспективе. В ваших интересах проявить общую выдержку, быть корректнее в домашних и других спорах.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб есть надежный «якорь», помогающий противостоять наплыву событий. Это может быть личный духовный стержень, положительное влияние какой-то идеи, принадлежность к авторитетной системе или группе. Основной источник проблем - активное участие в делах друзей и социальной жизни. Благотворны личные беседы и встречи: это хороший способ прояснить ситуацию, получить поддержку или излить душу.