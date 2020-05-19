Выберите дерево и узнайте ваш тип личности

Посмотрите на изображение и выберите дерево, которое вам понравилось больше всего.

SM News

Первое дерево

Вы целеустремлённая и трудолюбивая личность. Никогда не сидите сложа руки, всегда действуете, вопреки всему. Вы сильный и волевой человек.

Недостаток ваш в том, что вы порой вспыльчивы, но также быстро и отходите.

Второе дерево

Вы любите всё красивое и необычное. По натуре вы дружелюбны и открыты. Друзья вас считают хорошим советчиком, и порой обращаются за советами.

Ваш недостаток в характере: непредсказуемость. Порой ваше мнение так быстро меняется.

Третье дерево

Вы очень цените своё время, поэтому никогда не сидите на месте без дела. Вашим достоинством является невероятная предприимчивость, которая позволяет вам добиваться любых поставленных целей. Люди вашего типа личности часто становятся бизнесменами или политиками.

Однако и у вашего типа личности есть свои недостатки, к которым относятся внутренняя неуверенность в себе и излишняя восприимчивость к чужому мнению. Не слушайте никого и поступайте так, как считаете нужным.

Четвёртое дерево

Вы очень любите изобилие, иначе бы вы не выбрали дерево усыпанное яблоками! Вы любите упорно и долго работать, чтобы в конце работы собрать обильный урожай. Заработанные деньги вы любите тратить на красивые и дорогие вещи, которые доставляют вам удовольствие.

Однако к вашим недостаткам можно отнести чрезмерное транжирство и болезненное стремление к богатству. Эти два противоположных качества тормозят вас в развитии и очень мешают вам жить. Будьте бережливы и тогда у вас всё наладится.

Пятое дерево

Вы очень любите разнообразие. Вам хочется заниматься всем сразу, и зачастую вы делаете несколько дел одновременно. Вы можете бросить однообразную, но хорошо оплачиваемую работу ради менее оплачиваемой, но разнообразной деятельности.

Всё это, конечно, хорошо, но такое болезненное стремление к разнообразию, часто приводит к тому, что вы не завершаете, ни одного начатого дела. Будьте более определёнными и не беритесь за новое дело, пока не завершите старого.

Шестое дерево

Вы творческий человек. Ради творческого процесса вы готовы буквально на всё! Вы испытываете невероятное удовольствие от создания чего-либо, будь то картина или архитектурный проект. Вне своего творчества в обыденной жизни вы испытываете сильный дискомфорт и всеми силами стараетесь, вернуться к своему любимому делу.

Недостатками всех творческих людей является эгоизм и невнимание к близким людям. Поэтому чтобы не остаться в одиночестве, постарайтесь помимо творчества обращать внимание на своё окружение.

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