Какие фразы из детства мешают нам жить сейчас

Каждый человек в детстве получал свои «послания» от родителей – это те эмоционально насыщенные фразы, которые родители часто повторяли в его адрес.

И, так как родители – это самые важные люди для ребенка, он свято верит в то, что все сказанное – правда. К сожалению, такие напутствия не всегда бывают добрыми и поддерживающими, а иногда даже наоборот.

«Все из-за тебя!» - так говорят взрослые, когда у них нет сил справиться с какой-то сложной ситуацией. А ребенок правда начинает верить в то, что он такой, все портящий и разрушающий. И тогда у него есть вариант – действительно таким стать, или же, от греха подальше, не браться ни за какие новые и непонятные дела и активности – не хочется же быть опять крайним и виноватым.

«Я – последняя буква алфавита!», «Твое мнение никого не интересует!», «Вот вырастешь, тогда будешь высказываться». Такие послания уничтожают самооценку и что немаловажно, самоценность. Возникает ощущение, что я никому не нужен (не нужна). Выросшим с таким напутствием детям тяжело проявлять инициативу, верить в то, что они достойны большего, активно проявляться и быть лидерами.

«Все дети как дети, а ты урод», «Почему у всех получается, а у тебя нет?». Сравнение с другими так же больно ударяет по самооценке и вере в свой успех. Подобные высказывания порождают ощущение отверженности и человек либо начинает искать «своих» (часто подобных ему «уродов») или же уходит в довольно жесткое проявление своего мнимого «уродства» - совершая по-настоящему страшные и уродливые поступки.

«Чего нюни распустил?», «Нужно терпеть!». Такое послание учит сдерживать свои чувства, отказываться их признавать и выражать. И очень скоро вместо эмоциональной боли может появится боль телесная – так человек находит способ рассказать о том, что происходит в душе. Есть целое направление психологии – психосоматика, которая изучает, как подавленные чувства и переживания проявляются в виде болезней.

Если подобные напутствия вы слышите в своей душе до сих пор, всегда можно представить их автора и сказать ему: «Ты ошибался! Я знаю, что можно по-другому».

Диана Сабитова