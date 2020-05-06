Как гендерные роли отравляют нам жизнь в 21 веке

За последнее столетие мир очень сильно изменился. Помимо появления новых технологий изменились и возможности людей.

Вопрос о гендерных ролях поменялся особенно заметно — женщины получили равные права с мужчинами и возможность участвовать в политической и социальной жизни общества. Почему же эти процессы начали происходить?

Одна из причин — это стремительное развитие общества. Оно предполагало потребность в большем количестве рабочих рук, в том числе и женских. Затем первая мировая война забрала мужчин, а всего через 20 лет случилась еще одна страшная война, после которой осталось мало мужчин и много женщин, которые были вынуждены занимать места, традиционно считавшиеся мужскими, выполнять сложную и тяжелую работу — иначе невозможно было бы так быстро восстановить страну. И как один из результатов событий тех лет общество получило образ женщины, которая может «и коня на скаку остановить», в общем, может все, что и мужчина. Где-то здесь же и потерялась идея о том, что «может» совсем не означает, что это нужно делать всегда, что одно дело — восстанавливать страну в отсутствие рабочей силы, в экстремальной ситуации, а другое дело — в сытые и спокойные времена все равно выбирать профессии, требующие больших физических усилий, которые традиционно отдавались мужчинам.

Кроме того, за всеми этими процессами как-то внезапно потерялось главное — что женщина и мужчина, вообще-то, по-разному устроены. Это может касаться и физиологии, и психологии. Потерялась идея, что равный — не значит одинаковый.

В настоящий момент мы можем наблюдать два противоположных направления: с одной стороны — женщины, продолжающие искать те моменты, где есть некое субъективное или объективное неравенство, требующие новых изменений и дополнений в законы, язык и повседневное обращение. И это весьма закономерный процесс. Сто с небольшим лет против тысячелетнего уклада — очень маленький срок, чтобы построить новую модель. Любое новшество предполагает период адаптации, дополнений, изменений — именно на это похожи современные поиски границ того, где заканчивается мужское и начинается женское, и есть ли такие границы вообще.

Другая, противоположная тенденция — это возвращение или попытка возвращения к старому укладу, подчеркивание женщинами своего отличия (в одежде, поведении, увлечениях), разделение профессий и дел на «мужские» и «женские», большая включенность женщины в дела дома и семьи, интерес к семейным традициям наших предков (например, возрождение славянских традиций). Это происходит потому, что чрезмерная унификация (даже в одежде и прическах) привела к тому, что потерялась сама идея об отличии, потерялось понимание того — кто защитник, кто принимающая сторона, кто добытчик, а кто хранитель дома. Если этого не знать, можно потратить много сил и энергии на выяснение того, кто же и чем должен заниматься. А жить в условиях постоянной неопределенности довольно сложно.

Принимая старую модель — да, в новых изменившихся условиях люди получают стабильность или иллюзию стабильности, а также это знание — и просто следуют ему. Ведь эта система, так или иначе, проработала довольно длительное время, значит, у нее были и свои плюсы. Иначе бы она разрушилась значительно раньше.

Какая из этих двух тенденций станет главенствующей? Скорее всего, наступит момент компромиссов и поисков того, как применить старые знания в новом времени и при этом сохранить равенство, но, скорее всего, эти процессы будут происходить в середине или конце нового, 21 века.

Джессика Франтова