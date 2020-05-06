Ванга назвала знаки, которым июнь приготовил трудности

Нынешняя весна выдалась не самой простой во всех отношениях.

И понятно, что теперь все надежды связаны с предстоящим летом. Однако, первый месяц нынешнего лета, согласно давнему предсказанию легендарной Ванги, для трёх зодиакальных созвездий приготовил новые испытания.

Близнецы

Близнецов ждут карьерные трудности и, возможно, проблемы со здоровьем. Именно об этом в первую очередь стоит позаботиться представителям этого знака. Ведь работать только на лекарства трудно и невыгодно.

Лев

Львам предстоит начинать свою карьеру с чистого листа. Во время весны многим из них так и не удалось сохранить своё место под солнцем, а довольствоваться малым они не привыкли. Придётся искать новое место с достойной зарплатой или начинать с нуля новый бизнес.

Козерог

В июне многие Козероги вдруг почувствуют физическую и душевную слабость, из-за чего многие задумки останутся не выполненными. В этот период главное – не впасть в длительную депрессию. Надо взять волю в кулак, и искать выход из «чёрной полосы». В ином случае, финансы очень быстро запоют романсы, да и отношения с близкими людьми окажутся под угрозой.