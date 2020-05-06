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Пары знаков, которые никогда не смогут быть счастливы

express-novosti.ru6 мая 2020
Фото: depositphotos

Есть люди, которых очень друг к другу тянет.

Это совершенно невозможно объяснить словами, здесь в ход идут эмоции и чувства. Однако даже несмотря на это они никогда не смогут быть счастливы друг с другом. Астрологи дают этому вполне разумное объяснение.

Стрелец и Телец

Несмотря на то, что Стрелец всегда представляет невероятный интерес для Тельцов, эта пара не является образцом для подражания. Если уж они и начали жить вместе, то с большей долей вероятности им суждено расстаться. Все дело в их принципиальных различиях, которые с каждым днем лишь усугубляют положение вещей. Тельцы ставят во главу угла дом и уют, а Стрельцов все время тянет на приключения. Конечно, поначалу Стрелец не откажется от совместных посиделок у друзей, однако позже скажет свое резкое «нет» и останется дома. В свою очередь Стрелец не одобрит такого поведения, и в который раз поспешит снова удрать от Тельца. Будут бегать друг от друга до тех пор, пока не окончательно не расстанутся.

Рыбы и Близнецы

Еще одна парочка, которая совершенно не подходит друг другу – это Рыбы и Близнецы. Рыбы будут всегда нуждаться в заботе и внимании, а Близнецы будут проявлять ветреность и непостоянство. Им бы куда-нибудь умчаться навстречу приключениям. Это будет очень ранить Рыб и приводить к еще большему отдалению партнеров друг от друга. Их миры слишком разные , именно поэтому понять друг друга они никогда не смогут.

Рак и Лев

Перед нами еще один весьма противоречий союз. Эти ребята точно не будут жить в мире и согласии, поскольку компромисс найти им не удастся. И Рак, и Лев будут стремиться к лидерству и победе, на уступки здесь идти никто не захочет. В их паре слишком много эмоций тратится на выяснение отношений и пустые ссоры. Это приводит их к расставанию.

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