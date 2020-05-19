Откуда берется депрессия и как ее побороть

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое депрессия, какие она имеет симптомы и как ее избежать? Именно этому мы и решили посвятить данную статью.

Что такое депрессия?

Депрессия являет собой сочетание различных симптомов и чувств, моделей поведения, которые негативно сказываются на общем физическом и эмоциональном состоянии.

Какие существуют симптомы депрессии?

Чаще всего депрессия включает в себя следующие симптомы:

чувство вины и никчемности;

проблемы с концентрацией;

упадок сил;

проблемы со сном.

Стоит отметить, что с депрессией может столкнуться практически каждый. Ведь она затрагивает даже успешных и знаменитых личностей. Кроме того, это явление может передаваться от людей из ближайшего окружения.

Что приводит к появлению депрессии?

проблемы в личной жизни или на работе;

заболевание кого-то из близких;

физическое или эмоциональное истощение;

переезд;

недосыпание;

социальная изоляция.

Как избежать депрессии?

Чтобы избежать депрессии, необходимо постоянно поддерживать оптимальное психологическое, эмоциональное и физическое состояние. Также рекомендуется сбалансировано питаться и систематически заниматься спортом. Эти простые рекомендации в то же время являются самыми эффективными.

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