Как понять, что человек недалек умом

Знакомые бывают разные. С кем-то очень интересно и хочется взаимодействовать дальше, а с кем-то может возникнуть ощущение бессмысленно потраченного времени и потери энергии.

А когда с таким человеком ведешь разговор, можешь возникнуть ощущение, что он просто не очень умен. Как уберечь себя от такого взаимодействия и заранее в него не вступать? Обратите внимание, если человек довольно часто делает что-то из перечисленного.

Постоянно ссылается на мнение других. Употребляет фразы: «люди говорят», «в интернете прочитали», «да это всем известно!». Попытки прояснить, кому это «всем», и что за источник информации и можно ли ему доверять – обычно успехом не увенчаются. Человек редко употребляет слова «я думаю», «я считаю» - он легко подвержен влиянию других и цепляется за любое мнение, которое как будто бы разделяется большой группой людей. Он с трудом допускает возможность существования разных точек зрения.

Очень сложно добиться от подобного человека его личной оценки происходящего и это может касаться всех сфер жизни. Например, под влиянием услышанного по телевизору или подсмотренного в интернете, он может купить совершенно не подходящую ему вещь – только потому, что «сейчас все покупают».

Он или она не умеет чувствовать себя и различать, что ему подходит- поэтому зачастую они выглядят странновато, немного нелепо, несуразно, так, как будто одели одежду с «чужого плеча».

У такого человека отсутствует стратегическое планирование. Эти люди совершают спонтанные покупки, берут кредиты, вступают в близкие отношения с едва знакомыми людьми. Нередко подобные спонтанные действия опять же, совершаются под влиянием какой-то рекламы, убедительного продавца или принципа «у всех же есть, как же я».

Как же людям с таким подходом удается жить и чувствовать себя комфортно? Ответ прост – обычно рядом находятся более сознательные друзья, которые помогают вылезти из возникших проблем.

Диана Сабитова