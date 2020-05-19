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ТОП-3 мужских знака зодиака, с которыми лучше не ругаться

SM News2 часа назад
Фото: SM News

Статья посвящена мужским знакам зодиака, с которыми лучше не устраивать вражду. Ведь она может негативно сказаться не только на ваших отношениях, но и на жизни в целом.

Овен

Мужчины, которые родились под этим знаком зодиака, как правило, очень обидчивые и злопамятные. Поэтому вступать с ними в конфликты крайне не рекомендуется. Ведь они могут проявлять чрезмерную агрессию и раздражительность. Иногда Овны и вовсе могут разработать целый план мести своему обидчику.

Лев

Вступление в спор или конфликт со Львами может оказаться фатальной ошибкой. Особенно это опасно, если Лев был вашим близким другом и знаком с вашими личными тайнами. Поэтому старайтесь поддерживать с ним оптимальные отношения и стараться найти компромисс. Кроме того, Львы очень хитрые и расчетливые. Они могут действовать исподтишка или использовать других людей.

Скорпион

Запомните, что как только вы поссоритесь со Скорпионом, он сразу же приступит к разработке плана мести. Так что не стоит вступать с ним в конфликт. Лучше уступите ему и уже потом сделайте так, как считаете нужным. Радует, что Скорпионы не слишком упрямые. Поэтому, если у вас есть навыки дипломатии, то вы без проблем сможете с ними договориться.

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