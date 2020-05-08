Спокойствие, только спокойствие — гороскоп на неделю 11-17 мая

Гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌

Начало недели складывается для Овнов не столь удачно, как хотелось бы. Возрастает общая нестабильность, когда планы могут в один момент оказаться перечеркнутыми. В эти дни воздержитесь от крупных покупок. Также нежелательно давать друзьям деньги в долг – это может привести к разрыву отношений. Во второй половине недели вы будете способны преуспеть в карьере. Отношения с начальством складываются конструктивно, вами будут довольны. Это время, когда звезды ждут от вас смелости и защиты своих позиций. Чем принципиальнее и решительнее будет ваше поведение, тем большим авторитетом вы будете пользоваться. Также в эти дни улучшается ваше финансовое положение. Вы сможете сделать очень удачные покупки.

Телец

Начало недели у типичных Тельцов может быть связано со сложностями на работе. Старайтесь чутко исполнять все предписания начальства и воздерживаться от личных инициатив без согласования с руководством. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за пределы компетенции. Не следует вступать в споры с влиятельными людьми, сдерживайте свое критичное отношение к окружающим. Во второй половине недели интеллектуальные способности многих будут на высоком уровне. Это положительно отразится на процессе обучения и на контактах. Кроме того, вы можете встретить более опытных людей, которые научат вас чему-то полезному. Возможно, произойдет ваше знакомство со своим духовным учителем.

Близнецы

Начало недели у Близнецов может быть связано со сложностями и проблемами в дороге. Если вы водите автомобиль, то старайтесь реже садиться за руль и, по возможности, переносите поездки на другие дни. Иначе мы можете нарваться на штраф. Во второй половине недели вам придется оперативно принимать решения. Речь может идти о финансовых вопросах и дополнительных доходах. Возможно, вам предложат подработку. Также это хорошее время для прохождения медицинского обследования и плановых хирургических операций. В целом ваше физическое состояние будет находиться на высоком энергетическом уровне с высоким иммунитетом.

Рак ‌‌

В начале недели непредвиденные события могут поломать планы Раков. Не исключены технические сбои. Также следует быть осторожнее с электронными платежными средствами – возрастает вероятность кражи. Чаще меняйте пароли доступа и усиливайте меры безопасности. Не следует в эти дни придерживаться жестких планов, поскольку это достаточно непредсказуемое время. Вторая половина недели благоприятствует партнерскому сотрудничеству. Вы можете делегировать некоторые дела партнеру и быть уверенными в том, что он справится с поручением. Отдавайте предпочтение сотрудничеству с энергичными и деятельными людьми. В супружеских отношениях наступает хорошее время для совместного планирования.

Лев ‌‌

У Львов начало недели может быть связано со сложностями в партнерских отношениях. Это относится как к любовным, так и к деловым партнерам. Старайтесь избегать разговоров на спорные и потенциально конфликтные темы. В противном случае вы рискуете услышать много критических замечаний в свой адрес. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и вам придется подстраиваться под ситуацию. Во второй половине недели вы будете находиться в прекрасной физической форме. Можно браться за любую работу и ставить себе сложные цели – вам вполне хватит сил. Хорошо начинать цикл физических тренировок, принимать оздоровительные и закаливающие водные процедуры – все это будет способствовать укреплению иммунитета.

Дева ‌‌

Начало недели у Дев складывается не очень благоприятно. В это время любая ваша деятельность может быть сопряжена со сложностями и техническими сбоями. Многое придется заново переделывать. Это не лучшее время для учебы. Будьте осмотрительнее в питании, кушайте только исключительно качественные и свежие продукты – возрастает вероятность расстройств пищеварения и развития вирусных инфекций. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто переживает период влюбленности. Ваши чувства будут взаимными. Одинокие Девы смогут познакомиться с интересным человеком, который покажется вам воплощением идеала. Не торопитесь делать выводы, присмотритесь внимательнее – сейчас вы склонны немного фантазировать и приукрашивать.

Весы ‌‌

У типичных Весов начало недели складывается не столь благоприятно, как хотелось бы. Нестабильность и сложности появятся в делах, связанных с творчеством и свободным времяпрепровождением. В любви также все неоднозначно. Не исключены ссоры с партнером. Не лучшее время подвергать свои отношения испытаниям на прочность – велик риск расставания. Во второй половине недели вы будете склонны оценивать критично все неполадки и недоделки в доме или квартире. И такая нетерпимость может подтолкнуть вас к действиям. Если речь идет всего лишь о двух-трех днях косметического ремонта, то приступайте к его проведению без промедления. Благодаря большому запасу энергии вы многое успеете сделать уже к концу недели.

Скорпион

Начало недели у Скорпионов может быть связано с осложнениями в семье и в супружеских отношениях. Все может начаться с обычного разговора, который перерастет во взаимную критику, обвинения и дойдет до ссоры. Будьте мудрее, поддерживайте гармонию в отношениях, и ваше спокойствие и сдержанность помогут сохранить мир в семье. Активное общение с окружающими поможет во второй половине недели урегулировать много важных вопросов. Чем активнее вы будете идти на сотрудничество с окружающими людьми, тем скорее будут решаться ваши личные проблемы. Вместе с тем никому не отказывайте в помощи. Это обязательно обернется вам в пользу в дальнейшем: сегодня вы поможете кому-то, а завтра помогут вам.

Стрелец

У Стрельцов начало недели может быть связано с неудачными контактами. Запланированное знакомство может либо не состояться, либо пройти по негативному сценарию. Не исключено, что вам придется контактировать с критично настроенными людьми. Уменьшив количество контактов, вы сделаете свою жизнь намного спокойнее и гармоничнее. Во второй половине недели вы можете почувствовать мощный приток энергии. Это положительно отразится на уровне работоспособности. Если вы исповедуете культ красивого тела, то самое время начинать курс тренировок. В эти дни ваши мышцы будут расти как на дрожжах. Однако для этого требуется совмещать физические нагрузки с качественным белковым питанием. Удачно складывается ваше материальное и финансовое положение, хорошо делать покупки, в том числе закупаться впрок.

Козерог

Начало недели у Козерогов может быть связано с финансовыми потерями и неудачными покупками. Если на этих выходных вы что-то приобретете, то вскоре часть из купленных товаров придется сдавать обратно. Подарки для любимого человека тоже отменяются – сейчас ваши вкусы могут не совпадать. Во второй половине недели Козероги могут удивить себя и окружающих своими спортивными достижениями. Вы можете установить личные рекорды. Если ранее спортом вы не занимались, то самое время начать. Также в эти дни улучшаются романтические отношения. Ваши чувства и желания находят отклик у любимого человека. Проявите щедрость и фантазию в отношениях, и вы получите много приятных эмоций.

Водолей

У Водолеев в начале недели могут возникнуть проблемы с родителями и близкими родственниками. Возможно, некоторые ваши намерения не получат поддержки у членов семьи. Столкнувшись с противодействием, вы пересмотрите свои решения, а от каких-то идей придется вовсе отказаться. Уступите ради мира в семье – вскоре вам все вернется. Во второй половине недели удастся преуспеть в духовных практиках и в изучении психологии. Вы сможете разобраться с негативными чертами характера и, при необходимости, избавиться от психологических комплексов. Полезными для здоровья будут водные процедуры, особенно закаливание и баня. Температурные контрасты способствуют укреплению вашего здоровья. Рекомендуется вести спокойный и уединенный образ жизни.

Рыбы ‌‌

Начало недели будет сложным, и причина положения дел останется вам неизвестной. В эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, незаметно подбрасывая вам препятствия на пути и пытаясь направить по ложному следу. Старайтесь принимать решения исключительно самостоятельно и ни с кем не советуйтесь. Во второй половине недели контакты с самыми разными людьми будут не только полезными, но и приятными. Также это хорошее время для краткосрочного планирования – ваши планы будут отличаться реалистичностью и вскоре будут исполнены.