Мужские имена, обладатели которых притягивают удачу

Как назвать мальчика, чтобы он был удачливым? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Александр

Мальчики с этим именем определенно являются одними из самых удачливых. С ранних лет проявляет сильные лидерские качества, проницательность и силу воли. Кроме того, Александр с ранних лет стремится к власти и зачастую получает ее. Ведь мужчинам на протяжении всей жизни сопутствует удача.

Алексей

Парни, названные этим именем, с раннего детства показывают свой высокий интеллект, эрудированность и целеустремленность. С ранних лет Алексей ставит амбициозные цели и достигает их. Ведь во всех начинаниях ему сопутствует фортуна.

Владимир

Хотите, чтобы ваш ребенок в будущем был удачливым и успешным? Тогда назовите его Владимиром. Кроме того, мужчины с этим именем очень предприимчивы и имеют отлично развитую интуицию. Также Владимиры становятся отличными мужьями и отцами.

Дмитрий

Дмитрий, как правило, способен добиться успеха практически в любой сфере деятельности. А удачливость, коммуникабельность и харизма помогут ему в этом. Кроме того, мужчины с этим именем очень ответственны и эрудированны.

Леонид

Мужчины с этим именем достаточно самовлюбленные, проницательные и ловкие. Однако с трудолюбием у него большие проблемы. Но при этом все его риски всегда оправданы. Ведь этим мужчинам во всем и всегда везет.