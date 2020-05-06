Что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака

Почему вам может не вести с деньгами, расскажут звезды.

Овен, Лев, Стрелец

Эти знаки зодиака считаются самыми амбициозными среди других. Для них нет ничего невозможного, ведь они привыкли получать от жизни все, чего захотят. И даже если заветная цель или мечта не сбываются, представители огненных знаков не тратят время на уныние и печаль, а следуют девизу: «Одна дверь закрывается, открывается другая».

Деньги для них очень важны, и они всегда знают себе цену, и не стесняются ее завышать. Поэтому Овнам, Львам и Стрельцам чаще других удается получать повышений зарплаты и должности.

Несмотря на то, что представителям этих знаков зодиака сопутствует финансовая удача, деньги также быстро и просто ускользают от них. Все дело в том, что Овны, Львы и Стрельцы очень щедры, и всегда живут на широкую ногу, тратя большие суммы на походы в рестораны, путешествия, шопинг.

Важный совет: внимательнее контролировать свои расходы и рационально их распределять.

Телец, Дева, Козерог

Они – настоящие трудоголики и чаще всего работают не ради денежного вознаграждения, а потому что очень ответственны и исполнительны. Их девиз: «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Тельцы, Девы и Козероги никогда не делегируют свою работу другим, так как считают, что справиться с ней идеально смогут только они сами.

Отношение к деньгам у представителей стихии Земли крайне небрежное. Даже если они считают, что достойны большего, они никогда не осмелятся сказать об этом, ведь зачем создавать проблему на ровном месте и ввязываться в ненужные авантюры. Прежде чем заключить трудовой договор или вступить в деловые отношения, Овны, Девы и Козероги проверяют все нюансы от А до Я.

Запомните: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вам нужно стать более легкомысленными и научиться ценить свой труд объективно, не стесняясь осуждения со стороны коллег и работодателей. Только тогда вы сможете увеличить свой доход.

Близнецы, Весы, Водолей

Представители стихии Воздуха считаются самыми коммуникабельными и мобильными знаками зодиака, поэтому они могут добиться успеха практически в любой сфере деятельности. Близнецы, Весы и Водолеи с раннего детства точно знают, кем хотели бы стать в будущем.

Отношение к деньгам у них неоднозначное: то и они готовы браться только за самые крутые проекты, которые принесут хороший заработок, то будут работать лишь ради классной идеи. Такое непостоянство и мешает им разбогатеть.

Важно: чтобы увеличить свой доход, стоит серьезнее относиться к деньгам. Найдите соратника, который бы смог вовремя вас предостеречь от непостоянства и легкомысленности. Перестаньте витать в облаках.

Рак, Скорпион, Рыбы

Чаще всего эти знаки зодиака являются творческими натурами. Даже если их работа связанна с серьезными и важными делами, то в свободное время у них всегда есть время для творческих хобби, связанных с музыкой, танцами или рисованием. Раки, Скорпионы и Рыбы делятся на два типа: либо они становятся заядлыми карьеристами, либо находят свою зону комфорта, удобное рабочее местечко, на котором работают долгие годы.

Представители Водной стихии очень любят деньги и умеют грамотно ими распоряжаться. Кроме того, им превосходно удается создавать накопления, и при этом ни в чем себе не отказывать. Как правильно распределить свои доходы, чтобы они только приумножались, им помогает интуиция.Обладая таким даром, вы могли бы стать миллионерами, если бы не одно «но». Раки, Скорпионы и Рыбы иногда совершают необдуманные поступки из-за своей доверчивости: они готовы отдать кругленькую сумму другу или вложить ее в неперспективное дело. И снова приходится начинать все с нуля.