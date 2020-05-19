Как побороть тревожное расстройство

Обычно всё начинается после перенесённых стрессов.

Человека начинает мучать бессонница, его часто бросает в жар, начинается головокружение, слабость, тошнота. Зачастую он начинает думать, что его настигла какая-то страшная болезнь и в последнюю очередь он думает, что все эти многочисленные симптомы напрямую связаны со стрессом. Так происходит изо дня в день и в итоге человек теряет интерес к окружающему миру. Он начинает страдать и мучиться. По утрам уже даже не хочется просыпаться. В голове чётко сформировались совершенно разные фобии. У кого-то это может быть боязнь выйти на улицу, боязнь общественных мест и шумных компаний. С каждым днём эти фобии только умножаются. И всё это растягивается на долгое время, а порой даже на годы.

Что же делать в таком случае?

С каждым человеком нужно работать индивидуально, потому что страхи бывают совершенно разные. Лучше всего обратиться к специалисту и пройти курсы психотерапии, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

Но есть общие советы, которые подойдут абсолютно ко всем:

Первый самый ценный совет — нужно всегда быть занятым. Здесь объяснений не требуется, но хотелось бы дополнить этот совет отличным примером: Когда у Сталина спросили, как он борется с тревогой и депрессией, он ответил : «у меня нет на них времени».

Второе. Жить необходимо именно в настоящем, не сожалея о прошлом и не переживая по поводу будущего. Этому можно и нужно научиться. На помощь придут книги по психотерапии.Третье. Если вас выводит из колеи беспокойство и страх, вам стоит задать себе вопрос: «Что есть самое худшее, что может произойти со мной?». Заранее принять это «самое худшее» и примириться с этим, если возникнет такая необходимость.

Четвёртое. Необходимо привыкнуть к позитивному мышлению. Помните, что мыслить позитивно-это дело привычки! Как бы не было сложно, старайтесь находить радость в простых вещах и говорить себе «как же хорошо, что это есть в моей жизни».

Пятое. Если вы волнуетесь о каком-либо событии, которое возможно даже и не произойдёт, то задайте себе вопрос: «Насколько велика вероятность того, что со мной вообще произойдёт беспокоящее меня событие?» Согласно Закону больших чисел, эта вероятность ничтожно мала.

Также стоит практиковать медитации, постараться вести здоровый образ жизни, при возможности заниматься спортом (он очень хорошо снимает стресс).

И ещё один важный момент. Беспокойства одолевают человека, когда он излишне сконцентрирован на себе. Чтобы нейтрализовать беспокойства, нужно постараться переключить своё внимание на окружающих людей и проявлять к ним больше интереса.

Главное помните, что это всего лишь период и это не навсегда, от этого можно и нужно избавиться!

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