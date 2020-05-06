Активация хороших новостей на 15 мая с дополнительным бонусом

Стало хорошей традицией для читателей портала «Рамблер/гороскопы» проводить совместные активации благоприятных энергий в технике Ци Мень Дун Цзя.
Синергия одномоментного коллективного действия призвана усилить эффект и умножить позитивную силу активируемых энергий.
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию активацию «Трех генералов», ожидаемый эффект от которой – получение хороших новостей в течение недели.
Много хороших новостей для многих людей – это уже суперэффект, согласитесь.
Время активации – 15 мая, двухчасовка Дракона (07.00 – 09.00).
Местоположение – юго-восточный сектор вашего дома или офиса.
Структура не очень сильная, но имеет свои преимущества.
Небесный ствол часа является оператором активируемой структуры. Что дает шанс получить приятные новости в отношении именно того дела, которым вы будете заниматься в указанную двухчасовку.
Некоторая сложность заключается в том, что час Дракона в каждой местности начинается в разное время (имеется ввиду время на ваших местных часах).
Вы можете использовать усредненный временной интервал – 08.00 – 09.00. по вашему местному времени.
В указанное время на юго-востоке вашего дома или офиса нужно зажечь свечи (лучше всего желтые), установив их как можно ближе к внешнему периметру помещения. К свечам можно добавить магнитофон с приятной музыкой, движущийся мобиль или вентилятор.
Юго-восток в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусах.
Если у вас есть сомнения, лучше сделать измерение направления с компасом, стоя в центре квартиры. Я не советую использовать компас смартфона, лучше воспользоваться самым обычным туристическим компасом.
Хорошо, если на юго-востоке вашего помещения есть окно или дверь.
В таком случае поставьте активаторы прямо перед дверью на высоте от полуметра до метра от пола, либо прямо на подоконнике.
В это же время хорошо заняться важным для вас делом или разработкой планов на будущее.
В большей степени на хороший эффект от этой активации могут рассчитывать люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0 и 6.
Есть определенные (необязательные) знаки, свидетельствующие о том, что активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата.
В данном случае в течение некоторого времени после или прямо во время активации благоприятно услышать звук барабана или громкую музыку.
Есть еще один дополнительный бонус от использования этой активации.
В это же время и в этом же месте у вас есть возможность провести еще одну активацию благоприятной энергии под названием «Согревание денежной звезды». Название активации говорит за себя. Активация положительно сказывается на материальном плане и сулит некую денежную удачу.
«Денежная звезда» согревается при помощи свечей, которые мы уже используем, активируя структуру «Трех генералов». Но важно учесть, что свечи для «согревания денежной звезды» устанавливаются в конкретном компасном сегменте – на юго-востоке-2,3. Это две трети юго-востока, примыкающие к югу.
Таким образом, активируя предлагаемую структуру, вы имеете отличный шанс получить множественный положительный эффект.
Чего вам искренне и желаю!
Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)