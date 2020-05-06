Активация хороших новостей на 15 мая с дополнительным бонусом

Стало хорошей традицией для читателей портала «Рамблер/гороскопы» проводить совместные активации благоприятных энергий в технике Ци Мень Дун Цзя.

Синергия одномоментного коллективного действия призвана усилить эффект и умножить позитивную силу активируемых энергий.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию активацию «Трех генералов», ожидаемый эффект от которой – получение хороших новостей в течение недели.

Много хороших новостей для многих людей – это уже суперэффект, согласитесь.

Время активации – 15 мая, двухчасовка Дракона (07.00 – 09.00).

Местоположение – юго-восточный сектор вашего дома или офиса.

Структура не очень сильная, но имеет свои преимущества.

Небесный ствол часа является оператором активируемой структуры. Что дает шанс получить приятные новости в отношении именно того дела, которым вы будете заниматься в указанную двухчасовку.

Некоторая сложность заключается в том, что час Дракона в каждой местности начинается в разное время (имеется ввиду время на ваших местных часах).

Вы можете использовать усредненный временной интервал – 08.00 – 09.00. по вашему местному времени.

В указанное время на юго-востоке вашего дома или офиса нужно зажечь свечи (лучше всего желтые), установив их как можно ближе к внешнему периметру помещения. К свечам можно добавить магнитофон с приятной музыкой, движущийся мобиль или вентилятор.

Юго-восток в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусах.

Если у вас есть сомнения, лучше сделать измерение направления с компасом, стоя в центре квартиры. Я не советую использовать компас смартфона, лучше воспользоваться самым обычным туристическим компасом.

Хорошо, если на юго-востоке вашего помещения есть окно или дверь.

В таком случае поставьте активаторы прямо перед дверью на высоте от полуметра до метра от пола, либо прямо на подоконнике.

В это же время хорошо заняться важным для вас делом или разработкой планов на будущее.

В большей степени на хороший эффект от этой активации могут рассчитывать люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0 и 6.

Есть определенные (необязательные) знаки, свидетельствующие о том, что активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата.

В данном случае в течение некоторого времени после или прямо во время активации благоприятно услышать звук барабана или громкую музыку.

Есть еще один дополнительный бонус от использования этой активации.

В это же время и в этом же месте у вас есть возможность провести еще одну активацию благоприятной энергии под названием «Согревание денежной звезды». Название активации говорит за себя. Активация положительно сказывается на материальном плане и сулит некую денежную удачу.

«Денежная звезда» согревается при помощи свечей, которые мы уже используем, активируя структуру «Трех генералов». Но важно учесть, что свечи для «согревания денежной звезды» устанавливаются в конкретном компасном сегменте – на юго-востоке-2,3. Это две трети юго-востока, примыкающие к югу.

Таким образом, активируя предлагаемую структуру, вы имеете отличный шанс получить множественный положительный эффект.

Чего вам искренне и желаю!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)