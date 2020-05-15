Как избавиться от чувства ревности

Кто-то однажды сказал, что ревность это вполне естественное чувство и без него не было бы прочных моногамных пар. Но в действительности, мы зачастую сталкиваемся с излишней ревностью, которая портит нам жизнь и не только не помогает укрепить отношения, а наоборот рушит союз.

Люди ревнуют по многим причинам. Разберём основные из них:

Человеку не хватает внимания партнёра.У человека был негативный опыт в прошлых отношениях.Человек не уверен в себе.Человек боится потерять партнёра.У человека сильно развито чувство собственности.

Что же с этим делать?

Психологи рекомендуют принять в первую очередь тот факт, что хорошие отношения — это гармония и понимание, а если вы постоянно ревнуете и начинаете запрещать человеку определённые вещи — это уже не здоровые отношения и от этого нужно избавляться.

В момент когда в вас пробудится ревность, задумайтесь над тем, какие эмоции вы испытываете в это время. Проанализируйте их. И без скандалов поделитесь с партнёром этими эмоциями. Например: «Мне обидно, что ты так часто общаешься со своей знакомой». Не нужно обвинять партнёра в этом, нужно просто рассказать ему о том, что вы чувствуете при этом.

Второе. Повышайте свою самооценку. Загляните в себя и проанализируйте ваши сильные стороны. Похвалите себя за них. Задайтесь целью развивать себя как личность, привнесите в свою жизнь что-то новое. Больше думайте о своих делах. Найдите хобби.

Третье. Спросите партнёра, что ему нравится в вас, и чаще демонстрируйте свои положительные качества.

Четвёртое. Нужно найти метод, который позволит избавляться от негативных эмоций. Это может быть спорт или, например общение с друзьями.

Пятое. Научитесь доверять. Отбросьте подозрительность, которая плотно сидит у вас в голове. Дайте партнёру свободу, и вы увидите, как ваши отношения наладятся.

Если же данные советы вам не помогут, это повод обратиться к психологу и вместе со специалистом корректировать, устоявшуюся модель поведения.