Астролог предсказал в ближайшем будущем пандемию страшнее коронавируса

Кандидат философских наук и при этом астролог Константин Дараган предсказал нынешнюю ситуацию в мире еще в декабре прошлого года в своем прогнозе на 2020-й.

Мы поговорили с астрологом о том, как по звездам можно разглядеть грядущую пандемию. И что нам говорят планеты о ближайшем будущем. Об этом пишет МК.

- Как астрологи понимают, что в мире начнется кризис?

- Людям, интересующимся астрологией, известно, что в этом году в Козероге происходит соединение Сатурна, Юпитера и Плутона. Событие абсолютно беспрецедентное, потому что каждая пара планет, а их здесь три, сами по себе обозначают достаточно серьезные перемены в мире. И это происходит достаточно редко. Вопрос был только в том, как это интерпретировать. Мы говорим, что год, безусловно, кризисный, причем не только 2020, но и 2021 Ну а дальше вопрос интерпретации происходящего. Гороскопы стран, политиков, организаций, объединений - все это отражается по- разному.

- В своих гороскопах вы прогнозируете не только, что будет в мире, но и по странам. Как понять, что будет в России и даже лично с президентом? Помогают ли в этом знание истории?

- То, что у меня степень в области социальной философии - конечно, помогает, потому что я понимаю многие вещи в мире и без астрологии. И это одно из требований к эффективному астрологу. Астрология - это инструмент, а не ответ на вопрос. Поэтому, да, конечно, я понимаю многие процессы, но без астрологии прогнозирование было бы невозможным.Вопрос обычно сводится к тому, что методология астрологии - это всего несколько планет, несколько знаков зодиака, несколько домов и так далее. То есть у нас конечное количество вариантов прочтения чего бы то ни было. А в жизни существует безграничное количество разновидностей того, что может произойти. Поэтому мы пытаемся все выводить из малого в большое. Это как литературный перевод достаточно скудного текста.

- Вы говорили, что эта эпидемия будет не единственной и вскоре будет еще одна, более жесткая. Есть ли понимание, что это будет и в каком масштабе?

- По масштабу совершенно точно это будет пандемия. Это будет респираторное заболевание, и оно точно также не будет поддаваться лечению. Теоретически, это должно было произойти в ближайший двадцатилетний период. Но вероятнее всего, произойдет в ближайшие 5 лет.То, что ситуация с коронаврусом произошла в начале цикла - мы называем знаком. То есть, если в начале какого-то периода происходят знаковые вещи, то это считает эпиграфом к остальному произведению. Коронавирус, который явно показал себя в начале цикла - совершенно точно и недвусмысленно говорит, что это больше не прогноз про пандемию. Теперь это реально вопрос только сроков и характера.

- Как вы думаете, человечество лучше переживет следующую эпидемию?

Все-таки сейчас уже есть какой-то план действий в подобных ситуациях.- Я считаю, то, что сейчас происходит - это глобальные учения. Подозреваю, что маски, ограничение доступа, антисептики - останутся в нашей жизни. Маски - может и нет, но масса вещей с привычками общения, массовыми мероприятиями изменятся. Будет новый мир.

- А как долго продлится нынешняя эпидемия?

- Такой прогноз уже есть. Он формулировался таким образом, что в марте - пик паники, в апреле - пик распространения, в мае - начинается спад и к лету мы должны потихонечку перейти в нормальное состояние. Потом, в конце года у нас будет дубль два. Но я уже думаю, что этот прогноз в том варианте, в котором он опубликован, не совсем точный. Потому что, судя по всему, спад будет не в мае, а только в июне-июле. Когда я писал прогноз, я не учитывал, что отменят парад 9 мая. А сейчас я понимаю, что это уже факт и я уже был неправ.

- А как часто происходят подобные неточности?

- Именно неточности случаются достаточно часто. Но такого, чтобы ты ждал события, а его нет – это крайне редко. А вот подвижки на пару недель - это в порядке вещей. Бывает, что не совсем четко прочитал интерпретацию. Когда я писал прогноз на 2020 год, я не ожидал, что причиной станет коронавирус. Я ждал экономический кризис, политические конфликты. Мне просто не пришло в голову, что это может быть вот такая ситуация. Я понимал, что это будет выглядеть определенным образом, что будут происходить такие-то процессы. Понимал сроки и даты. Но мы не ясновидящие - мы не видим, как это будет. Мы пытаемся интерпретировать схемы, и могут возникать нюансы и ошибки. Сейчас я понимаю, что те последствия, которые я видел, связаны даже не столько самим коронавирусом, а с паникой вокруг него.

- Как изменится мир после этой эпидемии?

- Самое главное, что будет меняться, связано не с вирусом, а с тем циклом, который сейчас произошел. И в конце этого года будет еще один. У нас Юпитер с Сатурном войдут в соединение в знаке воздуха. Впервые за 180 лет. Для астрологов это знаковый момент. Это цивилизационные перемены.Произойдет смены лидирующих государств и много чего еще. Последствия будут максимально серьезные. Я ожидаю в течение двух лет серьезные политические изменения в мире. Будет строиться совершенно новый мир с другой реальностью и дипломатией. Без кризиса и локальный войн тут не обойдется.Ну и то, что легко прогнозируется - в ближайшие два-три года нас ждет мировой финансовый шторм. Настоящий, а не бумажный экономический кризис. Это будет во всем мире, но просто разные страны по-разному будут его проходить. Это не очень оптимистичный прогноз, но мы ожидали этого.

- Вы могли бы что-то посоветовать людям, как пережить это время?

- Если я говорю об астрологии, то я понимаю, что будет такое-то событие, оно продлится столько-то лет и так далее. Если говорить о рекомендациях, то это уже не астрология, а мое представление о том, что полезно, а что не полезно. Это не астрологическая точка зрения. Могу сказать, что в любой финансовый кризис бумажные деньги дешевеют. Поэтому покупать какого-то рода валюту можно, но только если вы очень хорошо понимаете рынок. Иначе это проигрышное занятие. Идеальный вариант - вложение в себя, вложение в детей, в активы, которые приносят доход и точно окупятся в условиях, когда у людей падает платежеспособность или увеличивается безработица. Это то, что могу рекомендовать просто логически.