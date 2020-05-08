Меньше слов, больше дела — любовный гороскоп на неделю 11-17 мая

Любовный гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе влюбленные Овны начнут вести себя иначе, многие представители знака станут более скрытными. Уик-энд создаст условия для тайной интриги. Начало ей может положить случайная встреча или письмо из прошлого. Возможно, вам напомнит о себе школьная любовь, бывший партнер или забытый роман.

Телец

События этой недели обнадежат и запутают влюбленных Тельцов одновременно. Вас могут смущать постоянные нестыковки, отсутствие гармонии и синхронности в мыслях и чувствах. Ваш партнер может вновь сменить тактику. Если вы тонете в море разочарований, опасно хвататься за первую попавшуюся соломинку.

Близнецы

На этой неделе личная жизнь Близнецов станет бурной. Могут вернуться подозрения, соблазны, интриги, ревность. Триггером может стать известие, спор. Масла в огонь подольют сплетни. В чем-то возможен обман или самообман. Пора остановить мутный поток слов и эмоций, пересмотреть свою роль в отношениях.

Рак ‌‌

У влюбленных Раков на этой неделе появится поле для действий. Не стоит рассчитывать на прямоту и ясность в общении: обстановка будет подталкивать к манипуляциям, хитроумным маневрам, лукавству. С вами вряд ли будут честны. Не исключены шутки и интриги за вашей спиной. Нежелательно быть в разлуке.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленным Львам лучше не строить планов на будущее. Звезды советуют вам жить моментом и внимательно наблюдать за событиями. Партнер сменит тактику, вам станет труднее читать его мысли. Лучше не мешать дружбу и личную жизнь, иначе последняя будет окутана волнами сплетен и домыслов.

Дева

На этой неделе звезды рекомендуют Девам удвоить бдительность во всем, что касается контактов с представителями противоположного пола. Ваши искренние чувства могут быть подвергнуты насмешке, тонкие расчеты обмануты, а слова истолкованы ложно. Легко стать жертвой манипуляций, интриг или самообмана.

Весы ‌‌

На этой неделе влюбленным Весам станет проще держать связь с объектом своих симпатий и находить нужные слова для выражения своих чувств. Общение будет единственной, но прочной ниточкой в разлуке. Лучшие моменты для начала переписки или первого дистанционного контакта — вечер 12 мая и вечер 17 мая.

Скорпион

На этой неделе у влюбленных Скорпионов появится иллюзия возврата власти, но не тут-то было. Старый прием соблазнения даст слабый эффект. В постоянных отношениях, вместо гармонии чувств, возможны манипуляции, ложь и уколы в уязвимые точки. Лучше избегать сомнительных связей и случайных приключений.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы внимают речам своих пассий, как зачарованные. Возможна ностальгия после встречи с бывшим партнером. «Песни сирен» опасны: вам могут внушить ложь, вовлечь в игру или интригу. Если вам нужны правда и конструктивный диалог, выбирайте для общения вечер 12 мая или вечер 17 мая.

Козерог

На этой неделе типичные Козероги сочтут ниже своего достоинства втягиваться в любовные интриги. Гордость поможет им не опускаться до подобных игр. Но не стоит отталкивать любимого человека, если он с вами честен: это знак вашего совпадения на духовном уровне. Лучший день для встречи - понедельник.

Водолей

Влюбленным Водолеям на этой неделе не стоит сомневаться в чужих чувствах, важнее разобраться в своих. Старайтесь не идти против своих принципов и ценностей, особенно, в интервале 12-14 мая. Благоприятные моменты для начала переписки или первой встречи после разлуки - вечер 12 мая и вечер 17 мая.

Рыбы ‌‌

Эта неделя сделает Рыб более страстными, ранимыми и уязвимыми. Возможны вспышки забытых сильных чувств, приступы ревности, обиды или агрессии. Уик-энд положит начало полосе метаний, слежки или выяснения отношений. Важно не стать жертвой мнительности, ностальгии, сплетен, чужих колких комментариев.