Контролируйте все процессы — финансовый гороскоп на 8 мая

Почему сегодня необходимо контролировать как рабочие процессы, так и те, что связаны с финансами?

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам воздерживаться от запуска новых проектов. Дело в том, что вам будет трудно просчитать реальные материальные последствия от тех или иных своих поступков. Для этого дня будут характерны импульсивные и недостаточно просчитанные поступки, что может привести к убыткам. Также это проблемное время для любых инициатив.

Телец

Несмотря на, в целом, оптимистический настрой, Тельцам будет сложно действовать сегодня в свободном режиме. Могут возникать неожиданные тормозящие влияния, причина которых будет оставаться для вас непонятной, скрытой. Тайные недоброжелатели могут попытаться ввести вам в заблуждение. Наиболее важные дела запланируйте на утро.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях и любых иных коллективных мероприятиях, где решения принимаются коллегиально или путем голосования. Некоторые планы придется пересматривать в оперативном порядке. Не пытайтесь ничего скрывать, делать в тайне от других людей – все тайное этого дня обязательно станет явным.

Рак ‌‌

Если Раки сегодня ожидали получения премии или каких-то иных дивидендов от работодателя, то может произойти отсрочка либо отмена. Постарайтесь не ждать приятных сюрпризов от той организации, где вы работаете, и тогда вам не придется разочаровываться. В ходе проведения проектно-конструкторских работ могут возникнуть серьезные ошибки, выявить которые в дальнейшем будет непросто.

Лев ‌‌

Непросто складываются дела у тех Львов, кто совмещает учебу с работой. Также это не лучшее время для сдачи квалификационных или аттестационных экзаменов. Вы можете вдруг осознать, что уровень ваших знаний недостаточен для того, чтобы ощущать себя настоящим профессионалом. При трудоустройстве вам не помогут документы, подтверждающие вашу квалификацию – для работодателя это не будет иметь определяющего значения.

Дева ‌‌

Девы рискуют допустить фактические ошибки, чреватые убытками. При проведении банковских платежей старайтесь не торопиться и внимательнее заполнять соответствующие формуляры. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность ошибки. В этом случае ваш безналичный платеж может зависнуть. Самое важное делайте с утра пораньше.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается нестабильно для делового партнерского сотрудничества. Если вы ожидаете от партнеров перечисление денег на свой банковский счет, то сегодня ожидаемая сумма может так и не дойти до вас. Не следует доверять обещаниям других людей и самим давать обещания. Воздержитесь от оплаты покупок онлайн в интернет-магазинах.

Скорпион

У Скорпионов сегодня не лучший день для того, чтобы подавать свое резюме и проходить собеседование с потенциальным работодателем или представителем кадрового агентства. То, что вы заявите о своих профессиональных качествах, может не соответствовать ожиданиям работодателя. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от вложение в рекламные акции.

Стрелец

Это весьма эмоциональный день для Стрельцов, и частая смена настроения будет оказывать существенное влияние на результаты вашей практической деятельности. Труднее всего сорганизоваться будет тем, у кого свободный график работы. Не откладывайте выполнение работы на последний момент, старайтесь все делать заранее.

Козерог

У Козерогов это не лучший день для извлечения прибыли из ресурса недвижимости. Это касается как тех, кто сдает помещение в аренду, так и тех, кто арендует помещения для ведения бизнеса. Возможно, вам придется нести высокие расходы по поддержанию рабочего места в приемлемом состоянии. Не исключено, что ухудшаться условия труда на вашем рабочем месте.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятный день для творческой деятельности, имеющей отношение к индустрии отдыха, моды, развлечений, издательской и рекламной деятельности. Вместе с тем, возможно, вы будете испытывать некоторые неудобства на своем рабочем месте. Например, вам будет не хватать офисной техники.

Рыбы ‌‌

У Рыб это благоприятное время для выполнения работы, которую можно завершить в тот же день. Преуспевают в делах все, кто, так или иначе, имеет отношение к недвижимости, к обслуживанию помещений, поддержанию их в чистоте и порядке. Дизайнеры по интерьеры получат выгодные заказы. Можно проводить инвентаризации имеющейся у вас в распоряжении собственности.