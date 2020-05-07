Начните с чистого листа — гороскоп на 8 мая

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поможет взглянуть на вещи шире, снимет страх, инертность и зацикленность, даст настроение для очередного эксперимента.

Хорошо опробовать новые схемы и работать над первыми ошибками в новом направлении. Если причиной неудач была небрежность или некомпетентность, есть шанс начать заново, в строгом соответствии с правилами безопасности. Серьезность, системность, жесткая дисциплина нужны лишь в базовых установках. В процессе работы допускается импровизация, перебор вариантов. Подходящий момент для игры, обучения, тренировки. Хорошо осваивать специфические навыки и умения.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов появится «второе дыхание». Резкие перемены маловероятны, но дела пойдут динамичнее. Трудности перестанут казаться неразрешимыми. Не исключено, что у одной задачи появится несколько вариантов решения. Если нет срочных забот, не помешает сменить обстановку, прогуляться, развеяться. В случае спора с друзьями, это поможет забыть обиды и продолжить вместе разруливать общие проблемы.

Телец

Тельцам события этого дня помогут не зацикливаться на своих переживаниях. Изменится общая атмосфера, окружение, настроение партнера или оппонента. Если вы кипите от негодования или беспрестанно обдумываете одну навязчивую мысль, стоит сменить фокус внимания, круг общения или дислокацию. Полезно ненадолго встать на позицию авантюриста, допустить иное развитие событий, взглянуть на дело с юмором.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут выйти из круга хлопот или прервать цепь тупиковых размышлений. День даст новую надежную точку опоры, откроет дорогу к сотрудничеству или приятному общению. Вы обнаружите, что все не так уж плохо и другие люди уже сталкивались с вашей проблемой. Внешняя обстановка или другой человек поможет вам увидеть дополнительные (правильные и законные) варианты решения вашей задачи.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам сменить фронт работ. Например, перейти от мучительных поисков к непосредственному решению задачи. Желательно избегать скуки и рутины: тогда быстрее найдутся нестандартные схемы, которые ранее не приходили вам на ум или казались невозможными. День хорош для перебора вариантов, коррекции режима и диеты, контакта с животными, помощи друзьям, участия в коллективном деле.

Лев ‌‌

Сегодня Львы вернут себе чувство юмора, получат поддержку закона или социума. Кто-то протянет вам руку дружеской помощи. Полезно любым способом отвлечься от неприятностей, прервать порочный круг конфликтов или навязчивых мыслей. Хорошо заняться несложным хобби, побыть на природе, поиграть с детьми. Разгрузив таким образом ум и психику, вы и сами увидите свои проблемы в новом неожиданном ракурсе.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут выглядеть домоседами, но в душе будут странниками и романтиками. Лучше забыть на время про скучные дела и заняться тем, что вдохновляет. За вдохновением не придется идти далеко: подходящая задача найдется дома или на рабочем месте. Будет несложно совместить творчество и пользу. Хорошо внедрять новшества, заниматься животными, осваивать в игровом режиме специфические навыки.

Весы ‌‌

На Весов сегодня благотворно подействует разнообразие, смена впечатлений, пребывание на свежем воздухе, приток новостей. Хороший день для прогулки, спорта, фитнеса. Успешно пойдет командировка, обучающая и посредническая деятельность. Удачное время для креатива, романтики, коллективной работы. Если вы в новой для себя обстановке, это подходящий момент для осмотра местных достопримечательностей.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит зацикливаться на своих личных привычках и потребностях. Также, нежелательно стремиться к чрезмерной серьезности: веселая игра даст вам гораздо больше. Если что-то не получается, полезно посмотреть, как это делают другие. Не исключено, что вы сможете перенять пару остроумных схем у более ловких коллег или научитесь нестандартному приему у кого-то из своих новых друзей.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не упускать удачный момент для первого шага в какой-либо перспективной системной деятельности. На этом пути вы будете быстро расти и вскоре добьетесь успеха. Хорошо приступать к обучающему циклу, например, к освоению программирования, искусства вождения или управления новой техникой. В заданных рамках уместны изобретательность, импровизация, креатив, перебор вариантов.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Самое время дать волю скрытой легкомысленной стороне своей натуры, о которой знаете только вы - например, авантюрным или романтическим склонностям. Если вы не можете сидеть без дела и не хотите тратить драгоценное время зря, можно приступить к изучению нового приема или метода, изменить что-то в системе работы или в домашнем укладе.

Водолей

Сегодня Водолеи воспрянут духом и частично наверстают упущенное. Звезды советуют не разбрасываться ресурсами и энергией, не тратить свое время и силы на случайные дела. Это хороший момент для серьезного долгосрочного начинания - и неважно, что в глазах окружающих оно может выглядеть странной забавой или опасным экспериментом. Важно, чтобы вы сами знали, какие цели преследуете своими действиями.

Рыбы ‌‌

Этот день склоняет Рыб к перебору вариантов, который может оказаться веселым и увлекательным, но неплодотворным занятием. Звезды советуют не ограничиваться расплывчатыми фантазиями и провести пару конкретных экспериментов. Так вы не проведете время впустую, получите материал для сравнений или другой полезный результат - например, сможете кому-то помочь. Важные начинания сегодня не рекомендуются.