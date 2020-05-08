Используйте любую помощь — финансовый гороскоп на неделю 11-17 мая

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

В начале недели Овнам, возможно, придется столкнуться с осложнениями при принятии финансовых решений. Особенно это относится к тем, кто имеет свой бизнес и планирует сделать инвестиции в рискованные проекты. Также вы можете не окупить своих затрат при посреднических и торгово-закупочных сделках. С середины и до конца недели ситуация с финансами стабилизируется. Намечается тенденция к росту доходов. Благодаря хорошей физической форме вы сможете выдерживать интенсивные нагрузки в течение длительного времени не чувствуя усталости. Хорошие шансы для карьерного роста. Отношения с вышестоящим начальством улучшаются и вам могут рекомендовать на более высокие и ответственные должности.

Телец

Тельцам в начале недели рекомендуется воздерживаться от инициатив, направленных на карьерное продвижение. Отношения с вышестоящим начальством могут осложниться из-за высказанных вами оценок. Старайтесь лишний раз не будоражить пространство своими критическими суждениями, и тогда ваша критика не вернется вам рикошетом. С середины и до конца недели усиливается ваша интеллектуальная активность. Благодаря этому вы сможете преуспеть в профессиональном обучении и повысить уровень своей квалификации. Знания становятся силой когда вы активно применяете их в своей профессиональной деятельности. Успешно проходят служебные командировки и контакты с иностранцами. Бизнесмены смогут активно продвигать свои проекты, расширяя географию бизнеса. Ваши деловая репутация значительно укрепится.

Близнецы

Близнецам рекомендуется в начале недели быть осмотрительнее по части соблюдения правил поведения и норм закона. Любое отступление от служебных инструкций может привести к неприятностям. Ваша работа может находиться под пристальным наблюдением со стороны представителей фискальных властей. Возможны внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки. С середины и до конца недели увеличится финансовая отдача от вариантов дополнительной подработки: удаленной работы на фрилансе, подработки на полставки или по совместительству. Также вы сможете легко оформить документы к получению причитающихся вам льготных выплат, компенсаций, пособий и субсидий. Таким образом вы сможете получить косвенную поддержку. Улучшение финансового положения положительно отразится на своевременной оплате по счетам.

Рак ‌‌

Начало недели для Раков может быть связано с внезапными происшествиями форс-мажорного свойства. Внешние обстоятельства могут резко поменяться, и вам придется оперативно реагировать, внося коррективы в свои текущие планы. Это может быть производственная травма, полученная в результате нарушения правил техники безопасности при работе с машинами и механизмами. Также бизнесмены могут столкнуться с финансовыми убытками из-за неудачных инвестиций. С середины и до конца недели ситуация в делах улучшается. Активизируется деловое партнерское сотрудничество. Успешно идет переговорный процесс, в том числе на многосторонней основе. Звезды советуют вам принимать участие к коллективных мероприятиях типа собрания акционеров или проведения планерок.

Лев ‌‌

Львы в начале недели могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Особенно это относится к вопросам карьеры, партнерского сотрудничества и выполнения клиентских услуг. Переговорный процесс имеет тенденцию к срыву. Потенциальные контрагенты могут оказывать на вас давление, с тем, чтобы склонить к подписанию заведомо невыгодного для вас соглашения. Поведение клиентов при выполнении услуг может оказаться излишне конфликтным. Таким образом, чтобы минимизировать ущерб, вам придется как-то подстраиваться или откладывать на более поздний срок принятие важных решений. Вторая половина недели кардинально меняет ситуацию к лучшему. Отношения в трудовом коллективе станут более гармоничными. Более всего преуспеют те, кто работает по заранее составленному плану и действует методично и целенаправленно.

Дева ‌‌

У Дев в начале недели могут возникнуть осложнения в текущих делах. Возможно, вам поручат выполнять работу, для которой требуется высокая квалификация. И вы не всегда сможете находить правильные ответы. Также могут усилиться разногласия в трудовом коллективе. Вам будет нелегко получить помощь от коллег. Старайтесь ориентировать себя на самостоятельное решение всех текущих вопросов. С середины и до конца недели дела пойдут намного успешнее. Вы сумеете пополнить багаж профессиональных знаний и сможете уверенно решать сложные вопросы. Также это хорошее время для популяризации своих идей и мнений, для обмена опытом во время служебных командировок. Старайтесь отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Хорошо заниматься рекламными мероприятиями – вы сами и ваш бизнес могут стать более популярными у потенциальных клиентов.

Весы ‌‌

Весам, имеющим свой бизнес, в начале недели рекомендуется воздерживаться от рискованных финансовых спекуляций. Особенно это относится к оптовым закупкам товара, предназначенным для перепродажи. Деньги, потраченные на оптовую закупку, могут не окупиться ввиду того, что товар не будет пользоваться спросом. Также в эти дни нежелательно заниматься операциями по обмену валютой. С середины и до конца недели складывается благоприятно для инвестиций в недвижимость. Бизнесменам рекомендуется заниматься модернизацией производственных площадок, мастерских и офисов. Простые работники могут почувствовать улучшение условий труда на рабочем месте. Прекрасное время для строительных работ и подготовки отчетной документации. Удастся довести до полного завершения начатые ранее проекты.

Скорпион

Скорпионы в начале недели могут столкнуться с препятствиями при завершении работ. Особенно это касается завершения ремонтно-строительных работ и сдачи готового объекта заказчику. При приеме объекта могут быть выявлены серьезные недоделки, на устранение которых потребуется дополнительное время. Также это не лучшее время для аренды помещений. Вторая половина недели благоприятствует деловому партнерскому сотрудничеству. У вас может состояться перспективное знакомство с потенциальным партнером. Кроме того, в эти дни вам может поступать ценная информация, которую вы сумеете использовать с выгодой для себя. Растут обороты в торговле и посреднических услугах. Укрепляются и расширяются деловые связи.

Стрелец

Стрельцам в начале недели рекомендуется больше внимания уделять техническим тонкостям и деталям в работе. От этого во многом зависит качество выполняемой работы. Также не позволяйте никому отвлекать вас от текущих дел – это может снизить производительность труда. Могут возникнуть сложности с аналитической обработкой информации. Вторая половина недели благоприятствует всем формам деловой активности. Методичный труд принесет свои плоды. Можете рассчитывать на конструктивное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Уровень доходов имеет тенденцию к росту. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в техническую модернизацию. Улучшаются условия труда.

Козерог

Козерогам, имеющим свой бизнес, в начале недели рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций. Вложение инвестиций в рискованные проекты чреваты крупными убытками. Ваша основная задача в эти дни сводится к тому, чтобы не столько увеличить доходы, сколько сохранить от растраты имеющиеся финансовые ресурсы. Расчет на финансовую удачу в этот раз не оправдается. Вторая половина недели связана с улучшением ситуации в тех делах и проектах, инициатором которых выступали вы сами. Это прекрасное время для старта бизнеса. Также вы преуспеете в рекламной раскрутке уже существующего бизнеса. Отдавайте предпочтение творческим видам деятельности. Можно заниматься усовершенствованием стиля и методов работы. Хорошо пойдут дела у тех, кто имеет свободный график работы.

Водолей

В начале недели Водолеям не рекомендуется проявлять инициативу и пытаться реализовать свои личные планы без учета интересов окружающих людей. Попытка добиться своего во что бы то ни стало может привести к возникновению конфликтной ситуации, когда вы можете оказаться втянуты в разбирательства и вам уже будет не до продуктивной работы. Вторая половина недели благоприятствует работе в комфортных условиях. Можно обращаться к работодателю с просьбой об улучшении условий труда на рабочем месте. Также это хорошее время для поисков вариантов дополнительной подработки: выполнения частных заказов, работы на полставки, по совместительству или удаленно. Уровень дополнительных доходов может вырасти настолько, что превзойдет размер оплаты труда на основной работе.

Рыбы ‌‌

В начале недели Рыбы могут столкнуться с препятствиями в работе. Торможение в делах может быть связано с активизацией тайных недоброжелателей. Вам могут пытаться незаметно чинить препятствия, пытаясь навредить вашей деловой репутации или дать ложную информацию. Это не лучшее время для неофициальных договоренностей и любых форм тайной деятельности, интриг. Вторая половина недели благоприятствует перспективному планированию и информационному обмену. Вы получите поддержку со стороны друзей и единомышленников. Успешно идет учеба, научные исследования и проектно-конструкторская работа в составе творческой группы. Это хорошее время для обмена опытом и расширения деловых связей. Успешно поработают торговцы, консультанты, социальные работники и водители транспорта.