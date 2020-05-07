Дева: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Девам действовать в двух направлениях: работать над срочными проблемами и извлекать из сложившейся аварийной ситуации выгоду. Новости и контакты этого дня коснутся вас напрямую. Окажется важным чье-то персональное мнение. Лучшим способом решения задачи может стать личная встреча и предметный разговор, при условии, что вы не дадите вовлечь себя в острый спор и конфликт.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Девы сегодня могут ощущать смутное недовольство. Возможно, любимый человек не в состоянии проявить о вас заботу и уделить внимание. Для одиноких Дев сейчас самое удачное время, чтобы закреплять недавно установившийся контакт. Смелее проявляйте интерес к привлекательному представителю противоположного пола.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

Девы могут столкнуться с трудностями при завершении начатых ранее проектов. Взаимоотношения в семье и, в особенности, с родителями могут оказать негативное влияние на реализацию ваших намерений. Тем не менее, это не означает, что надо игнорировать иные мнения, кроме своего мнения. Просто лучше не делать того, что не одобряют близкие вам люди.