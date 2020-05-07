Рак: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Раки неплохо переносят стрессы, могут оказаться в выигрышном положении среди всеобщего волнения. Главная тема дня потребует интенсивных переговоров, будет касаться некого обновления, эксперимента или кризиса. Может состояться важный разговор с другом, партнером, коллегой, ребенком. Не стоит поспешно переходить от слов к конкретным действиям: в эти сутки «легко сказать, но трудно сделать».

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

Этот день для Раков может стать временем повышенной ответственности в сфере любовных отношений. Возможно, что самый незначительный, на первый взгляд, поступок приведет к далеко идущим последствиям. Одиноким Ракам сегодня стоит на время отложить общение с противоположным полом и посвятить время себе.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Сегодняшний день не располагает Раков к выполнению текущей работы и к наведению порядка в делах. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Возможны частые технические сбои, поломки, аварийные ситуации. Берегите нервную систему и постарайтесь отложить наиболее трудоемкие дела на другой день.