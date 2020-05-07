Козерог: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Козероги сегодня в выигрыше, и это не обязательно материальная прибыль. Для многих Козерогов удача будет заключаться в отсутствии катастрофических перемен и плохих новостей. В личных беседах этого дня вы сможете укрепить свои позиции и подтвердить авторитет, в том числе, родительский. Прямая выгода возможна за счет чужих проблем (например, если друзья или бывшие недруги нуждаются в вашей помощи).

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Сегодняшний день для Козерогов может стать счастливым, если вы будете следовать велениям собственного сердца. Попытки одиноких Козерогов контролировать ситуацию сегодня вряд ли будут успешными. Похоже, наиболее правильной тактикой будет подчиниться обстоятельствам.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Сегодня у Козерогов могут возникнуть сложности при выполнении аналитической обработки информации, работы с документами, и во время деловых контактов, поездок. Основная сложность в том, что к вам будет приходить много ложной информации и высока вероятность допустить ошибку. Также могут осложниться дела у торговцев и водителей транспорта.