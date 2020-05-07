Телец: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Тельцов нервируют переговоры и дружеские дискуссии, но уклониться от них трудно. Ситуация потребует вашего персонального мнения, либо вы сами решите рискнуть и высказаться. Не все оценят вашу самобытность. Собеседник может спровоцировать вас на неприятный разговор, а обсуждаемая тема лишить равновесия. Общая нервозность или ваша личная нестабильность приведут диалог к неожиданному финалу.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Если вами сегодня овладеет вдохновение, то смелее дайте волю фантазии и импровизации. Одиноким Тельцам сегодня не стоит рисковать и идти к цели напрямую, так как могут пострадать отношения с потенциальным партнером. Постарайтесь действовать в рамках здравого смысла.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Сегодня Тельцам могут срочно потребоваться деньги, однако получить их будет непросто. Постарайтесь пересмотреть свои приоритеты в части финансовых расходов и обойтись без финансовых заимствований. Нежелательно проводить финансовые операции по безналичным расчетам. Держите в надежном месте пароли от электронных платежных систем.