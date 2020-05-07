Весы: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Весы получают шанс отточить свои деловые и хозяйственные качества. Нежелательно планировать на этот день веселый отдых, свободное творчество, развлекательные и романтические мероприятия, так как все разговоры будут вертеться вокруг прагматичных тем и насущных дел. Звезды советуют следить за новостями, а также держать наготове средства связи: возможно, придется вести интенсивную переписку.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

У вас получится успешно справиться со многими застарелыми проблемами. Это позволит закрепить отношения со второй половинкой путешествием или конструктивной совместной деятельностью. Сегодня одинокие Весы могут попасть под влияние романтического настроения.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

У Весов сегодня весьма нервный и нестабильный день. Старайтесь не вступать в контакты без крайней необходимости. Деловые свидания лучше перенести на другой день. В противном случае они либо сами сорвутся по независящим от вас причинам, либо пройдут не так, как вы хотели бы. Не следует никому ничего обещать – в реальности выполнить обещание будет очень трудно.