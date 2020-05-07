Лев: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Львам необходимо правильно определить для себя источник проблем и каналы возможной поддержки. В этот день ненадежна дружба и хрупок семейный мир. Опасно раздувать ссору в доме или на своей территории, принимать гостей. Стоит избегать открытого боя: враг непредсказуем. Не в вашу пользу закончится спор, конкуренция. Лучше бросить силы не на вражду, а на оборону и укрепление того, что есть.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Если сегодня вы будете болезненно реагировать на критику, постарайтесь понять, что пассия не хочет вас обидеть или расстроить. Вероятно, между вами накопились недоговоренности, с которыми пора что-то делать. По мере приближения к желанной цели одиноких Львов может охватить нетерпение.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Если Львы склонны к азартным и рискованным поступкам, то сегодня звезды советуют сдерживать себя от подобного. Возможно, вам предложат вложить деньги в некий высокодоходный проект. Однако не торопитесь принимать решение. Главное на данный момент – сохранить финансовые ресурсы. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от оптовых закупок товара.