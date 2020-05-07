Рыбы: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня у Рыб есть надежный «якорь», помогающий противостоять наплыву событий. Это может быть личный духовный стержень, положительное влияние какой-то идеи, принадлежность к авторитетной системе или группе. Основной источник проблем - активное участие в делах друзей и социальной жизни. Благотворны личные беседы и встречи: это хороший способ прояснить ситуацию, получить поддержку или излить душу.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Вполне вероятно, что вы находитесь на пороге нового, более счастливого этапа в отношениях с любимым человеком. Не исключено, что сегодня одиноким Рыбам придется расставаться то с одними, то с другими иллюзиями. Если события дня покажут, что ваши мечты несбыточны, забудьте о них без сожаления.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Рыбам рекомендуется вначале прояснить вопрос для себя, а затем принимать решение. Достаточно сложно пройдет этот день для руководящих работников, менеджеров, владельцев фирм. Все дело в том, что у вас не будет четкого и ясного понимания происходящего, и поэтому вы рискуете принять ошибочные решения. От принятия важных решений пока лучше воздержаться.