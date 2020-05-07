Скорпион: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Скорпионы могут быть вовлечены в непростой диалог с неожиданным исходом. Аргументы и мотивы собеседника непредсказуемы, угадать их вам отчасти поможет интуиция. Итог зависит от вашей манеры вести разговор, а также от базы, которой вы располагаете. Вы можете выйти победителем, если хладнокровны, дальновидны и ресурсны. Чувствительность, вспыльчивость и нервозность станут факторами риска.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Скорпионы сегодня могут озаботиться поиском справедливости, хотя на этом пути их встретят препятствия. Постарайтесь не давать в обиду вторую половинку и решительнее отстаивайте интересы вашей пары. Одинокие Скорпионы, вас ждет удивительная встреча!

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня у Скорпионов могут возникнуть финансовые затруднения. Для того, чтобы смягчить их, старайтесь не поддаваться эмоциональным импульсам при принятии решений о тех или иных покупках. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать деньги в коллективные проекты. Финансовые инвестиции могут оказаться потенциально убыточными.