Овен: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Овнам лучше сосредоточиться на сложных задачах и критичных темах. Актуальны вопросы безопасности, последствий экспериментов и обновлений, распределения нагрузок или налогового бремени. Ожидается повышенная потенциальная конфликтность и аварийность. Возможен важный разговор. Есть риск ссоры с единомышленниками. Пригодится информированность, интуиция и опыт маневров в нештатной ситуации.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Не исключено, что сегодня вас не вдохновят действия в отношении любимого человека, которые могут принести бонусы в далекой перспективе. Скорее, вы ориентированы на получение результата здесь и сейчас. Настойчивость одиноких Овнов в этот день может многократно усилиться.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Основная проблема этого дня у Овнов – сохранение вашей деловой репутации. Дело в том, что сегодня вас могут поставить в ситуацию, когда придется давать ответы на сложные профессиональные вопросы. И уровня ваших знаний может не хватить. Также старайтесь не допускать нарушения служебных инструкций. Если есть возможность выбирать работу, то отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт.