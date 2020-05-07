Близнецы: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Близнецы проведут день в вынужденных переговорах, хлопотах или интенсивном информационном поиске. Вероятность осложнений усилится вдали от дома, например, в командировке. Непредвиденные события могут вынудить вас изменить маршрут, сделать технический перерыв, глубже вникнуть в неприятную тему. Потребует внимания здоровье: на фоне суеты или переживаний могут напомнить о себе скрытые недомогания.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

Звезды подсказывают, что Близнецам придется провести ревизию отношений со второй половинкой. Если выводы удовлетворят вас не в полной мере, не торопитесь действовать. Вначале стоит тщательно обдумать стратегию и тактику поведения. Одиноким Близнецам стоит проявить повышенную предусмотрительность.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Близнецам будет сложно поддерживать деловые партнерские отношения. Сегодня ваши деловые планы могут быть нарушены из-за несоблюдения партнерами ранее достигнутых договоренностей. Все виды партнерских отношений сейчас находятся под угрозой срывов, ввиду того, что вам придется иметь дело с ненадежными людьми, которые часто меняют свое поведение.