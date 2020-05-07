Стрелец: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Стрельцам выгоднее держаться в тени. Звезды советуют вам участвовать во внешней жизни лишь в том случае, если это продиктовано какой-то необходимостью. Стоит предпочесть приватные переговоры, закулисные встречи, удаленную работу, закрытые совещания, поездки по платным трассам. В любой ситуации стоит учесть риск непредвиденных осложнений, особенно, с транспортом, оборудованием и связью.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Некоторых Стрельцов сегодня не слишком порадует эмоциональная атмосфера в вашей паре. Впрочем, разрядить напряжение поможет развлечение, интересный разговор с любимым человеком или совместное времяпровождение. Не исключено, что одинокие Стрельцы производят впечатление людей, которые сами не знают чего хотят.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Сегодня Стрельцам будет трудно справиться со своими эмоциями и беспрекословно исполнять приказы и распоряжения начальства. Возможно, вы будете внутренне не согласны с решениями начальства. В этом может быть главная проблема этого дня. Тем не менее, старайтесь избегать конфликтных ситуаций, поскольку это может негативно отразиться на вашей карьере.